2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Alan Bilgisi sınavı 20-21 Temmuz 2019 tarihinde yapılmıştı. KPSS son oturum sınavı ise 28 Temmuz'da gerçekleştirildi. Adaylar KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. ÖSYM KPSS sonuçlarına yönelik resmi sitesinde tarih verdi. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 KPSS alan bilgisi sonuçları sorgulama...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) Alan Bilgisi oturumlarının sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak.

Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi https://ais.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar sonuçlarına T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.