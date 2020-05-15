ÖSYM tercih kılavuzu Tarım ve Osman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercih yapacak adayların gündeminde. Adayların, kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor. ÖSYM tercih kılavuzu ile ilgili detaylar haberimizde...

ÖSYM TERCİH KILAVUZU - 2020 KPSS TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

ÖSYM tarafından bugün yayınlanan 2020 KPSS Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzu için şu ifadelere yer verildi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Adaylar tercihlerini, 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 28 Mayıs 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

1. Adaylar tercihlerini 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 28 Mayıs 2020 tarihinde, saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

2. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonlar, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi ayrı olmak üzere Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3’de gösterilmiştir.

3.Tercihlerinizi yaparken, sözleşmeli pozisyonlar için “Aranan Nitelikleri” gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablosundan kontrol edilmelidir.

Bir sözleşmeli pozisyon için mezun olunan alan/program koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki Bakanlık tarafından düzenlenen “Başvurma Genel ve Özel Şartları”nı mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.

Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi, http://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali veya mezuniyet tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

4. Tercih yapmak istediğiniz sözleşmeli pozisyonları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada sözleşmeli pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacak bir tercih listesi oluşturabilirsiniz. Ancak, üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır

5. İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve “ADAY İŞLEMLERİ” alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz.

İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Bu sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslı ile birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine şahsen başvurarak ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Adaylar şifrelerini, daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili işlemlerde de kullanacağından, özenle saklamalıdır. Adayın kişisel bilgisi olan şifreler, başka hiçbir kişiye verilmemektedir.

6. “ADAY İŞLEMLERİ” alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına tıkladıktan sonra size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. Bu bilgilerde düzeltme gereği duyuyorsanız aşağıdaki maddedeki açıklamalara göre hareket ediniz. Sonra hazırlamış olduğunuz tercih listenizdeki sözleşmeli pozisyon kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız.

Mezun olduğunuz alan/program, tercih etmiş olduğunuz sözleşmeli pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz tercih, sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Tercihlerinizi yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz.

Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “Tercihleriniz ……….. tarihinde ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada “Yazdır” alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız.

Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartı ile yerleştirme ücretini (20,00 TL) yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 29 Mayıs 2020 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 29 Mayıs 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden silinecek, bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Ücret muafiyetinden faydalanmak isteyen adaylar, tercih ekranında "Şehit Eş/Çocuğu veya Gazi/Gazi Eş/Çocuğu olma durumu ücret muafiyetinden yararlanmak istiyorum" seçeneğini işaretlemelidirler. "Şehit Eş/Çocuğu veya Gazi/Gazi Eş/Çocuğu olma durumu ücret muafiyetinden yararlanmak istiyorum" seçeneğini işaretleyerek ücret muafiyetinden yararlanmak isteyen adayların, Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) sorgulatarak ÖSYM sistemine işletmiş olmaları gerekmektedir. ÖSYM sisteminde bu bilgileri olmayan adayların "Şehit Eş/Çocuğu veya Gazi/Gazi Eş/Çocuğu olma durumu ücret muafiyetinden yararlanmak istiyorum" seçeneğini işaretlemeleri sistem tarafından engellenecektir. Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini ÖSYM sistemine işletmek isteyen adaylar; T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapıp, PROFİLİM kısmında yer alan "Sehit / Gazi Yakınlık Bilgilerim" sayfasında bulunan "Sehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Güncelle" butonuna basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine girişini sağlayabileceklerdir.

7. Adaylar, tercihlerini yapmak için ÖSYM’nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında adaya ait öğrenim düzeyi, mezun olunan alan/program ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir.

Adayların eğitim bilgileri, ortaöğretimde MEB e-okul, yükseköğretimde YÖKSİS ve ÖSYM arşivi kaynaklıdır. Tercih işlemlerinde ve yerleştirmede Merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacaktır. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresinden eğitim bilgilerini kontrol edebileceklerdir. Eğitim bilgilerinde eksiklik ve/veya hata olan adaylar, tercih süresi içinde kendi okullarına/üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin ilgili sistemlerde düzeltilmesini sağlamalıdırlar.

Ortaöğretim için MEB e-okul, yükseköğretim için YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan veya hatalı olan adaylar, okullarının/üniversitelerinin ilgili birimleri ile görüşerek tercih süresi içerisinde bilgi girişlerini yaptırıp AİS üzerinden güncellemelerini gerçekleştirdikten sonra tercihlerini yapabileceklerdir.

MEB e-okul ve YÖKSİS ile entegrasyonu olmayan askeri okullar, KKTC hariç yurtdışı vb. yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar, bilgi güncellemelerini (tercih süresinin son günü saat 16.00’ya kadar) ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde güncelleyebileceklerdir. Bu bilgilerin sisteme işlenebilmesi için adayların, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine şahsen gitmeleri ve giderken diploma/mezuniyet belgesinin onaylı bir örneği ile nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Belgede yer alan eğitim bilgileri, görevli tarafından sisteme girildikten sonra onaylı belge görevli tarafından teslim alınacaktır. Adaylar 5,00 TL hizmet ücreti ödeyecektir. ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri, eğitim bilgilerini güncelleme işlemini, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında yapacaklardır.

Eğitim bilgileri alanında yapılacak değişikliklerde onaylı belge ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerince teslim alınacağından adaylar, bu belgelerinin onaylı örneğini yanlarında bulundurmalıdır. Adayın yanında, belgenin aslı ile birlikte onaysız bir fotokopisinin bulunduğu durumlarda başvuru merkezi görevlisi belgenin aslını inceleyerek fotokopi belgeyi onaylayabilecektir. Onaylı belge başvuru merkezi görevlisi tarafından teslim alınacak, belgenin aslı adaya geri verilecektir. Belgelerin asılları ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine teslim edilmemelidir.

Tercih işlemleri için Merkezimize gönderilen, diploma/mezuniyet/öğrenim durumu vb. belgelere işlem yapılmayacaktır. Sadece ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri tarafından yapılacak değişiklikler, tercih/yerleştirme işlemi için geçerli olacaktır. ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adresi, ÖSYM’nin internet sayfasında yer almaktadır.

Eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olan adaylar, tercih bildiriminden önce eğitim bilgilerinin güncellenmesini sağlayacak sonra tercihlerini bildireceklerdir. Tercih bildirdikten sonra eğitim bilgi değişikliği yapıldığı taktirde, adayların tercih süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr adresinden tercih güncelleme sayfasına girerek tercihlerini yeniden bildirmeleri gerekmektedir. Eğitim bilgilerinde yapılmış olan değişiklikler, önceki eğitim bilgisine göre yapılan tercihleri geçersiz hale getirebilecektir. Bu nedenle adaylar, yeni eğitim durumlarına uygun olarak tercihlerini güncellemelidirler. Yeni eğitim durumuna uygun olarak tercihlerini güncellemeyen adayların yerleştirildiği takdirde atamaları yapılmayabilecektir.

MEB e-okul sisteminden ve YÖKSİS’ten elektronik ortamda ÖSYM sistemine aktarılan bilgilerde değişiklik yapılamaz. Bu bilgiler, MEB e-okul sisteminde ve YÖKSİS’te değiştirildikten sonra ÖSYM kayıtlarına aday tarafından yansıtılır.

Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar, aynı anda tüm diplomalarında yazan programlara (sistemde kayıtlı bilgileri doğrultusunda) yönelik tercih yapabileceklerdir.

DİKKAT: 2018 KPSS'de;

* Ortaöğretim düzeyinde sınava başvuran ancak, sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların (21 Mayıs 2018 tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olan adaylar)

* Ortaöğretim düzeyinde sınava başvuran ancak, sınava başvurduğu dönemde ön lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların (19 Temmuz 2018 tarihi ve öncesinde bir ön lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar)

* Ön lisans düzeyinde sınava başvuran ancak, sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların (21 Mayıs 2018 tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olan adaylar) tercih yapmaları sistem tarafından engellenmiştir.