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ÖSYM TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuçları tarihi

YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milyonlarca öğrenci ÖSYM TYT AYT sonuçlarını bekliyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM TYT AYT sınav sonuçları

2020 YKS sonuçları için artık sayılı günler kaldı. Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarına göre hayalini kurduğu üniversite sınavına gidecek. Merakla beklenen YKS sonuçlarına ilişkin ÖSYM tarihi verdi. Üniversite adayları artık bu sınav tarihini beklemek zorundalar. YKS sonuçlarından sonra tercih işlemleri için tarih belirlenecek.

YKS SONUÇLARI İÇİN SON DAKİKA SÜRPRİZ OLUR MU?

Daha önce ÖSYM YKS sonuçlarını belirttiği tarihten önce açıklamıştı. Bu sene de sürpriz bir gelişme yaşanabilir. Konuyla ilgili anlık olarak takibi yapmaktayız. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sayfamız üzerinden sonuçları görebilirsiniz.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin güncellenen 2020 tarihli takviminde YKS sonuçlarının 28 Temmuz'da açıklanacağı belirtildi.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 21-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Bu kılavuz öğrenciler için ön bilgilendirme niteliğinde. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmekte.

YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ: YKS TERCİH KILAVUZU

YKS SINAVI İLE İLGİLİ DETAYLAR

TYT: 20 Haziran 2020 Cumartesi, 135 dakika

AYT: 21 Haziran 2020 Pazar, 180 dakika

YDT: 21 Haziran 2020 Pazar, 120 dakika

YKS’de baraj puanı var mı?

Evet. TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT’de 150 ve üzeri puan almak gerekmektedir. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

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