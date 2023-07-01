Üniversite öğrencileri, YKS maratonunu Haziran ayında geride bıraktı. Ancak şimdi de öğrencileri YKS sonuçları ve ardından başlayacak olan tercih maratonu bekliyor. Üniversite sınavına giren milyonlarca öğrenci heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Tarih için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...