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ÖSYM, YKS ve MSÜ sınavıyla ilgili açıklama yaptı.

ÖSYM, YKS ve MSÜ'ye başvuranlardan, atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyenlerin değişiklik taleplerinin alınacağını bildirdi

ÖSYM

ÖSYM, YKS ve MSÜ'ye başvuranlardan, atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyenlerin değişiklik taleplerinin alınacağını bildirdi.

Ayrıntılar gelecek...

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