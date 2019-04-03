İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Hamide Gezer (33),otel odasında silahla boğazından vurulmuş halde ölü bulundu.



DHA'nın haberine göre olay, dün öğleden sonra Birgi Mahallesi'ndeki butik otelde meydana geldi. İddiaya göre, yemek salonu sahibi olduğu öğrenilen Hamide Gezer'in kaldığı odadan öğlen saatlerinde silah sesi geldi. Bunun üzerine, otel çalışanları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, silahla boğazından vurulan Gezer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gezer'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.