HABERTURK.COM

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB),koronavirüs salgınının önlenmesi çalışmaları kapsamında konaklama sektöründe hayata geçirilebilecek uygulamalar konusunda çalışmalar sürdüğünü bildirdi.

Bu doğrultuda TÜROB yönetiminin, üye otellerde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği servisinde açık büfe uygulamasının kaldırılmasının tavsiye edilmesi kararını aldığı açıklandı.

TÜROB’dan üye otellere gönderilen yazıda, "Misafirlerin bir arada oldukları ortak alanlar içerisinde şu an için faaliyette olan kahvaltı ve yemek salonları bulunuyor. Bu nedenle tüm otellerde ve restoranlarda ‘açık büfe’ uygulamasının kaldırılarak yerine ‘kahvaltı tabağı ve set menü’ uygulamasına geçilmesini öneriyoruz" ifadesi yer aldı.

Türkiye genelinde konaklama tesislerinde kahvaltı servisi ağırlıklı olarak ‘açık büfe’ yöntemiyle sunuluyor.