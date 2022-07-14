Otizmli Emine 7 gündür kayıp! 0:00 / 0:00

DHA

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, otizmli Emine Ayhan'dan (10) 7 gündür haber alınamıyor.

Çarşamba'da Emine Ayhan'ın ailesi, 7 Temmuz Perşembe günü akşamı kızlarının kayıp olduğu ihbarında bulundu. Eş zamanlı olarak harekete geçen ekipler, ilçe genelinde arama çalışması başlattı.

IRMAK HAVZASI DİDİK DİDİK ARANIYOR

Yeşilırmak kenarında önceki gün küçük kıza ait tişört bulundu. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler ve AFAD ekipleri, 26 kilometrelik alanda Yeşilırmak havzasını taramaya başladı.

Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler de helikopterle havadan aramalara destek veriyor.

'7 GÜN ÖNCE BURAYA GELMİŞ'

Mahalleliden Harun Artan, "Bundan 7 gün önce buraya gelmiş kayıp kız. Daha sonra yapılan arama çalışmalarında ırmağın kenarında bir tişört bulundu. Otizm hastası olduğu için tişörtünü eliyle yırtma huyu varmış hatta tişörtlerini babaannesi dikiyormuş. Bulunan tişörtte de böyle bir durumla karşılaşıldı. Tişörtün Emine'ye ait olduğu ailesi tarafından doğrulandı. Hala arama çalışması devam ediyor, inşallah bulunur" dedi.