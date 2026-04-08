Otobüs devrildi! 20 yaralı var!
Aksaray'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda bir tur otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre yaralanan 20 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş: 08.04.2026 - 17:36
DHA'nın haberine göre kaza, saat 16.30 sıralarında Ankara- Niğde otoyolu Alayhan gişeleri yakınında meydana geldi.
Nevşehir'den Ankara’ya giden, sürücüsü henüz belirlenemeyen tur otobüsü, kontrolden çıkıp şarampole devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, polis, UMKE, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
