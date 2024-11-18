Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Otobüs devrildi! Can kaybı ve çok sayıda yaralı var - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Otobüs devrildi! Can kaybı ve çok sayıda yaralı var

        Eskişehir'de feci bir otobüs kazası meydana geldi. Kentte yoldan çıkan bir yolcu otobüsü devrildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 30 kişinin de yaralandığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 10:05 Güncelleme: 18.11.2024 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otobüs devrildi! Can kaybı ve çok sayıda yaralı var
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

        YOLDAN ÇIKARAK DEVRİLDİ

        AA'da yer alan habere göre Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun Derbent mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, yoldan çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

        44 KİŞİ BULUNUYORDU

        Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. Alanya-Bursa seferini yapan otobüste şoför ve muavin dahil 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Eskişehir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?
        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Doğu Karadeniz için deprem açıklaması!
        Doğu Karadeniz için deprem açıklaması!
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 16 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 16 kent için "sarı" alarm!
        'Savaşta sağ kalma' kitapçıkları dağıtılıyor
        'Savaşta sağ kalma' kitapçıkları dağıtılıyor
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün
        Buruk'tan Jelert, Muslera ve Sara sözleri!
        Buruk'tan Jelert, Muslera ve Sara sözleri!
        Okan Buruk, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Okan Buruk, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Okan Buruk: Osimhen sezon sonuna kadar kalacak
        Okan Buruk: Osimhen sezon sonuna kadar kalacak
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli