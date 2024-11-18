Otobüs devrildi! Can kaybı ve çok sayıda yaralı var
Eskişehir'de feci bir otobüs kazası meydana geldi. Kentte yoldan çıkan bir yolcu otobüsü devrildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 30 kişinin de yaralandığı öğrenildi
Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
YOLDAN ÇIKARAK DEVRİLDİ
AA'da yer alan habere göre Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun Derbent mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.
44 KİŞİ BULUNUYORDU
Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. Alanya-Bursa seferini yapan otobüste şoför ve muavin dahil 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.