Otobüs devrildi! Can kaybı ve çok sayıda yaralı var - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

Otobüs devrildi! Can kaybı ve çok sayıda yaralı var - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

Otobüs devrildi! Can kaybı ve çok sayıda yaralı var Eskişehir'de feci bir otobüs kazası meydana geldi. Kentte yoldan çıkan bir yolcu otobüsü devrildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 30 kişinin de yaralandığı öğrenildi

Anadolu Ajansı Giriş: 18.11.2024 - 10:05 Güncelleme: 18.11.2024 - 10:15 facebook

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