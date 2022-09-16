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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul'da İETT Otobüsünde dehşet anları!
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İstanbul'da otobüste dehşet anları! Bıçak çekip saldırdı

İstanbul'da İETT otobüsünde bir kişi, yolculara dehşeti yaşattı. Şahıs, iddiaya göre yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı. Otobüste korku dolu anlar yaşanırken kadın yolcular "kapıyı açın" diyerek çığlık attı. Otobüste yaşanan panik anları ve bıçaklı şahıs kameralara yansıdı

Son dakika: İstanbul'da İETT Otobüsünde dehşet anları!
Otobüste dehşet anları!
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DHA

İstanbul'da bir kişi, İETT otobüsünde iddiaya göre yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı. Otobüste yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Fatih ilçesinde bir İETT otobüsündeki olay, dün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, iki kişi arasında "ayağıma bastın" tartışması çıktı. Ayağına basıldığını öne sürün yolcu, tartıştığı yolcuya bıçakla saldırdı.

KADINLAR ÇIĞLIKLAR ATTI

Yolcular arasında korku dolu anlar yaşandı. Otobüsteki kadınların 'kapıyı açın' diye çığlık attığı duyuldu.

BIÇAKLA PEŞİNDEN GİTTİ

Saldırıya uğrayan yolcu otobüsün arka tarafına doğru ilerledi. Bıçaklı saldırgan ise peşinden ilerlemeye çalıştı. Bu sırada saldırganı beraber otobüse bindiği kişiler sakinleştirmeye çalıştı.

Saldırıya uğrayan yolcu arka kapıdan inip uzaklaşırken olayla ilgili şikayetçinin bulunmadığı öğrenildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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