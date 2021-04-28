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HaberlerGündemGÖÇ BAŞLADI! Son dakika: Ek seferler konuldu! Biletler tükendi!
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Ek seferler konuldu! Biletler tükendi! İstanbul'dan göç!

Tam kapanma kararının uygulanmasına bir gün kala, İstanbul'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk artarak devam ediyor. Biletler tamamen satılınca firmalar ek sefer koymaya başladı. Firma çalışanları, "Bir yıldır böyle bir talep olmamıştı. Bayram öncesi arife yoğunluğu gibi" dedi

GÖÇ BAŞLADI! Son dakika: Ek seferler konuldu! Biletler tükendi!
Ek seferler konuldu! Biletler tükendi! İstanbul'dan göç!
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DHA

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma öncesi, İstanbul'un birçok noktasındaki yoğunluk devam ediyor.

"BİR YILDIR BÖYLE YOĞUNLUK YAŞAMADIK"

DHA'da yer alan habere göre yasak başlamadan memleketlerine gitmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na adeta akın ediyor.

Otobüs firmaları oluşan yoğunluktan memnun, ek sefer koymaya başladıklarını söylüyor. Bazı firma yetkilileri ise, "Arife günleri oluşan yoğunluğun aynısı. 1 senedir bu kadar yoğun olmamıştı otogar" dedi.

"HERKES ÇOLUĞUNU ÇOCUĞUNU ALDI KAÇIYOR"

Özel bir otobüs firmasında çalışan Kaptan Albay, "Şu anda bayram üzeri olduğu için bir de yasaklar geldiği için yoğunluk çok yüksek. Herkes çoluğunu çocuğunu aldı kaçıyor. Yoğunluk çok o yüzden. Bu 2 gündür bilet satışları da çok güzel. Yoğunluk çok, bilet satışlarında da patlama var" diye konuştu.

"ESKİDEN ARİFE GÜNLERİ BÖYLE DOLU OLURDU"

12 yıldır özel bir otobüs firmasında çalışan Adnan Ayhan ise, "Şu iki gündür aşırı yoğunluk var yasaktan dolayı. Bir yıldır ilk defa arabamız bu şekilde doluyor.

Bir yıldır bu kadar yoğun olmamıştı. Herkes kaçıyor. Ailesine, memleketine gidiyor. Tam bir bayram arifesi diyebilirim. Eskiden arife günleri böyle dolu olurdu. Aynı o zamanlardaki gibi" diye konuştu.

"SON KOLTUKLARI ALDIK"

Oğlu ile birlikte Malatya'ya gidecek olan Kaan Çorak, "Uzun süre evde kalmak istemiyoruz. Ailemizi görmek istedik. O yüzden memlekete gitmek istedik.

Bileti 2 gün önce aldım. Bileti almak çok zor oldu. Son koltukları aldık diyebilirim yani. Ama mecburuz ne yapalım" dedi.

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