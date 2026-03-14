Otomobil ile kamyonet kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Aksaray'da otomobil ile kamyonetin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Giriş: 14.03.2026 - 15:53 Güncelleme:
TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kaza, saat 13.00 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolu Hanovası köyü girişinde meydana geldi. Tali yoldan ana yola çıkan Ahmet Altınok (22) yönetimindeki otomobil ile Sebahattin Çelik (65) yönetimindeki kamyonet, kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler Altınok ile Çelik yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ahmet Altınok kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
