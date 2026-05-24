Otomobil kalabalığın arasına daldı

Polisin CHP Genel Merkezi önündeki müdahalesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’ye yürüyüş başlattı. Özel’in Genel Merkez’den Meclis’e doğru hareket etmesi üzerine çok sayıda vatandaş da korteje destek verdi.

Yürüyüş sırasında CHP Genel Merkezi önünde yaşanan olayda bir otomobil kalabalığın arasına girerek bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadını bir süre sürükleyen sürücü, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Mayıs 2026 tarihinde CHP Genel Merkezi’nde başlayarak devam eden olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyerek taşkınlık çıkardığı değerlendirilen kişiler hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca kolluk kuvvetlerine yönelik şiddet içeren eylemlerde bulunduğu öne sürülen kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 265. maddesi kapsamında “Görevli Memura Direnme” suçundan soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

Başsavcılık, parti binası yakınında bir sürücünün aracı vatandaşların üzerine sürdüğü ve bir kişinin yaralanmasına neden olduğu olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer aldığını belirterek, olayla ilgili TCK’nın 86. maddesi kapsamında “Kasten Yaralama” suçundan da soruşturma başlatıldığını bildirdi.