Otomobil su kanalına devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

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İHA

Çorum'da, su kanalına düşen otomobildeki 1 kadın öldü, 2'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Yağışlı havada Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Fırat Özer (41) yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Fırat Özer ile araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Özer (61), Sedat Özer (15), İrem Kübra Özer (13) ile Satı Özer (34) yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan İrem Kübra Özer, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, annesi Satı Özer doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.