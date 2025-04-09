Otomobili şarampole yuvarlanmıştı... Başından mermi çekirdeği çıktı!
Uşak'ta, şarampole devrilen otomobilden yaralı olarak çıkarılan 44 yaşındaki İsmail Vural'ın kaldırıldığı hastanede başından tabanca ile vurulduğu ortaya çıktı. Vural, 4 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Soruşturma devam ediyor
Uşak'ta kaza, geçen 5 Nisan’da Banaz’ın Ovacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Vural (44) yönetimindeki otomobil, Ovacık köyü yakınlarında şarampole devrildi.
ARAÇTAN YARALI OLARAK ÇIKARILDI
DHA'daki habere göre çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan Vural, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
KAFASINDA MERMİ SAPTANDI
Trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak getirildiği hastanede yapılan ilk incelemede, Vural’ın kafatasında mermi çekirdeği olduğu saptandı.
4 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
Bunun üzerine, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. İsmail Vural, yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Vural'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda otopsi yapıldı.
Otopside Vural'ın kafasında tespit edilen mermi çekirdeği de çıkartıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.