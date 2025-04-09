Otomobili şarampole yuvarlanmıştı... Başından mermi çekirdeği çıktı!

Uşak'ta kaza, geçen 5 Nisan’da Banaz’ın Ovacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Vural (44) yönetimindeki otomobil, Ovacık köyü yakınlarında şarampole devrildi.

ARAÇTAN YARALI OLARAK ÇIKARILDI DHA'daki habere göre çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan Vural, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KAFASINDA MERMİ SAPTANDI Trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak getirildiği hastanede yapılan ilk incelemede, Vural’ın kafatasında mermi çekirdeği olduğu saptandı.

4 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ Bunun üzerine, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. İsmail Vural, yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.