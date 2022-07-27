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Otomobilin çarptığı Sümeyye Eylül, hayatını kaybetti

Kocaeli'de yolun karşısına geçmek isteyen 15 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Kazada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı Sümeyye Eylül, hayatını kaybetti
Otomobil çarptı! Çocuk hayatını kaybetti
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DHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Sümeyye Eylül Gül (15), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sapanca'ya giden E.G. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sümeyye Eylül Gül'e çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yola savrulan Gül, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahale sonrası özel bir hastaneye kaldırılan Sümeyye Eylül Gül, burada hayatını kaybetti. Otomobil sürücü E.G. de gözaltına alındı.

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