        Otomobilin yakıt deposundan 48 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi

        Otomobilin yakıt deposundan 48 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi

        Osmaniye'de narkotik polisinin otoyolda durdurduğu bir otomobilde, yakıt deposuna gizlenmiş 48 kilo 750 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Drone ile takip edilerek durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu köpeği de kullanıldı. Gözaltına alınan İran uyruklu H.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 12:24 Güncelleme:
        48 kilo sıvı uyuşturucu ele geçirildi

        Osmaniye'de narkotik polisinin otoyolda takip edip, durdurduğu otomobilin yakıt deposunda 48 kilo 750 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu H.P., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        OTOMOBİL DRONE İLE İZLENDİ

        DHA'daki habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, otoyolda takibe aldığı bir otomobili, bir süre drone ile havadan izledi.

        Operasyon için harekete geçen ekipler, önünü kestiği otomobili durdurdu. İran uyruklu sürücü H.P.'nin indirildiği araçta narkotik köpeği ile arama yapıldı.

        Köpeğin tepki verdiği yakıt deposunda 48 kilo 750 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 605 liraya da el konuldu.

        ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen H.P., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Perge Antik Kenti insanlık tarihinin mücevheri

        Perge Antik Kenti, Pamfilya bölgesinin idari ve sanatsal başkenti. Arkeolojik derinliği ile bilim dünyasına, görsel görkemiyle de dünya turizmine hizmet etmeye devam eden bu antik metropol, insanlık mirasının en parlak mücevherlerinden biri.

