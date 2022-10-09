Otomobilinde başından vuruldu 0:00 / 0:00

İHA

Gümüşhane'de, tartıştığı husumetlisinin başından vurduğu 2 çocuk babası Erkan Koç (35) yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam 21.15 sıralarında Şiran ilçesi Yeşilbük beldesinde meydana geldi. Erkan Koç (35), kuzeni E.B. ile birlikte Yeşilbük Belediyesi önünde bulunan meydanda araç içerisinde otururken daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen Ahmet B. yanlarına geldi.

KURŞUN BAŞINA İSABET ETTİ

İkili bir süre konuştuktan sonra Ahmet B., silahını çıkartıp Erkan Koç'a ateş etti. Erkan Koç başından vuruldu. İhbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Erkan Koç, ambulansla kaldırıldığı Şiran Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

JANDARMAYA TESLİM OLDU

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan Ahmet B., jandarma ekiplerine teslim oldu. İşlemleri tamamlanan Ahmet B. adliyeye sevk edildi.