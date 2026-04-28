        Haberler Yaşam 'Mor'a olan tutkusu bunu da yaptırdı! Togg marka araca sıra dışı kaplama

        Otomobilini Türk motiflerinin yer aldığı mor renkli halıyla kapladı

        Bursa'da yaşayan ve 10 yıldır hayatının her alanında mor rengi kullanmayı tercih eden 41 yaşındaki Firdevs Çakar, 1 yıl önce aldığı Togg marka aracını da sıra dışı yöntemle dönüştürdü. Otomobilini, Türk pasaportunda yer alan ve sadece ultraviyole ışık altında görünür hale gelen Türkiye'ye özgü simgesel yapılar ve desenlerle dokunan mor renkli halıyla kaplatan Çakar, "Yolda görenler durdurup fotoğraf çektiriyor. Türk aracına yakışır bir kaplama oldu" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 11:22 Güncelleme:
        Kestel ilçesinde yaşayan Firdevs Çakar, 10 yıl önce işlettiği butikteki kıyafetlerde ağırlıklı olarak mor rengi tercih etti.

        Müşterilerinden de olumlu geri dönüşler alan Çakar'ın hayatında mor renk, zamanla tutku haline geldi.

        Önce kıyafet ve aksesuarlarında mor rengi kullanmaya başlayan Çakar, evindeki eşyalarında da yoğunlukla moru tercih etti.

        Ev anahtarından, el bezine, saatinden çantasına kadar her eşyası mor olan Çakar, makyajında bile mor tonları tercih ediyor.

        Bu tutkusunu 1 yıl önce satın aldığı Togg marka otomobiline de yansıtan Çakar, standart araç kaplamalarının dışına çıkarak Türk motiflerinin ve Türkiye'ye özgü simgesel yapıların yer aldığı mor renkli özel dokuma halı tercih etti.

        Otomobilin kaplamasında kullanılan halının dikkat çekici özelliği ise Türk pasaportunda yer alan güvenlik detayları. Normal gözle görülmeyen, sadece ultraviyole ışık altında incelendiğinde görünür hale gelen Türkiye'ye özgü simgesel yapılar ve desenlerle dokunan halıyla kaplı otomobil, görenlerin de ilgisini çekiyor.

        "POLİS HAFTASI'NI KUTLAMAK AMACIYLA BÖYLE BİR PROJE YAPTIK"

        Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve 'Polis Haftası'nı kutlamak amacıyla yerli ve milli otomobilini, Türk motifleriyle dokunan özel bir halıyla kaplattığını söyleyen Firdevs Çakar, "Yerli ve milli olduğu için Togg otomobil almak istedim. Sonrasında ona neler yapılabilir, bunu görmek istedim. İstanbul'da aracımı halıyla kaplattım.

        Bu halıda Türk motifleri yer alıyor. Polis Haftası'nı kutlamak amacıyla böyle bir proje yaptık. İnsanların yolda giderken yoğun ilgisini görüyorum. Yolda giderken neredeyse herkes durdurmak istiyor. Durdurup fotoğraf çektiriyor. Tepkiler çok güzel, söktürmeyi düşünmüyorum. Yurt dışında bir fuara katılmak istiyorum. Davet geldi ve imkanlardan dolayı reddetmek zorunda kaldım. Devletten bu konuda destek bekliyorum. Aracımın rengi de ruhsata işli" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Köpek 'Betty', Abdullah dedenin yoldaşı oldu

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 'Betty' isimli golden retriever cinsi köpek, traktörde sahibiyle seyahat etmesiyle dikkati çekiyor. (AA)

        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında!
        Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında!
        Arkadaş kurbanı oldu
        Arkadaş kurbanı oldu
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Z kuşağı kullanıyor ama güvenmiyor
        Z kuşağı kullanıyor ama güvenmiyor
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        Hızla kazanılan servet
        'Çocuk' sorularına yanıt
        'Çocuk' sorularına yanıt
        Bugün hâlâ yaşattığımız 12 Türk geleneği
        Bugün hâlâ yaşattığımız 12 Türk geleneği