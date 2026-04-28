Kestel ilçesinde yaşayan Firdevs Çakar, 10 yıl önce işlettiği butikteki kıyafetlerde ağırlıklı olarak mor rengi tercih etti.

Müşterilerinden de olumlu geri dönüşler alan Çakar'ın hayatında mor renk, zamanla tutku haline geldi.

Önce kıyafet ve aksesuarlarında mor rengi kullanmaya başlayan Çakar, evindeki eşyalarında da yoğunlukla moru tercih etti.

Ev anahtarından, el bezine, saatinden çantasına kadar her eşyası mor olan Çakar, makyajında bile mor tonları tercih ediyor.

Bu tutkusunu 1 yıl önce satın aldığı Togg marka otomobiline de yansıtan Çakar, standart araç kaplamalarının dışına çıkarak Türk motiflerinin ve Türkiye'ye özgü simgesel yapıların yer aldığı mor renkli özel dokuma halı tercih etti.

Otomobilin kaplamasında kullanılan halının dikkat çekici özelliği ise Türk pasaportunda yer alan güvenlik detayları. Normal gözle görülmeyen, sadece ultraviyole ışık altında incelendiğinde görünür hale gelen Türkiye'ye özgü simgesel yapılar ve desenlerle dokunan halıyla kaplı otomobil, görenlerin de ilgisini çekiyor.

"POLİS HAFTASI'NI KUTLAMAK AMACIYLA BÖYLE BİR PROJE YAPTIK"

Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve 'Polis Haftası'nı kutlamak amacıyla yerli ve milli otomobilini, Türk motifleriyle dokunan özel bir halıyla kaplattığını söyleyen Firdevs Çakar, "Yerli ve milli olduğu için Togg otomobil almak istedim. Sonrasında ona neler yapılabilir, bunu görmek istedim. İstanbul'da aracımı halıyla kaplattım.

Bu halıda Türk motifleri yer alıyor. Polis Haftası'nı kutlamak amacıyla böyle bir proje yaptık. İnsanların yolda giderken yoğun ilgisini görüyorum. Yolda giderken neredeyse herkes durdurmak istiyor. Durdurup fotoğraf çektiriyor. Tepkiler çok güzel, söktürmeyi düşünmüyorum. Yurt dışında bir fuara katılmak istiyorum. Davet geldi ve imkanlardan dolayı reddetmek zorunda kaldım. Devletten bu konuda destek bekliyorum. Aracımın rengi de ruhsata işli" diye konuştu.