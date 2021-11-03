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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye ihracatının 15 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotivde ekim ayı ihracatı yüzde 10,6 düşüşle 2,6 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan sektörün toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 12,5 oldu. Bu yıl ocak-ekim döneminde otomotiv endüstrisi ihracatı ise yüzde 19 artışla 23,9 milyar dolar ile yine ülke ihracatında ilk sırada yer aldı. Sektörün ilk 10 aydaki ortalama aylık ihracatı ise 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Ekim ayında düşüş yaşamamıza rağmen, bu yıl aylık bazda en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaştık. Aynı zamanda ekimdeki 2,6 milyar dolarlık ihracatla bu yılki ortalamanın üzerinde bir rakama eriştik. Geçen ay tüm ana ürün gruplarında ihracatımız düşmekle birlikte Rusya'ya yüzde 32 ile kayda değer bir artış elde ettik" diye konuştu.

TEDARİK İHRACATI YÜZDE 6 AZALDI

Ekim ayında yine en büyük ürün grubunu oluşturan tedarik endüstrisinin ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 949 milyon dolar oldu. Ekimde binek otomobil ihracatı yüzde 12,5 azalarak 940 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 19 azalarak 467 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 34 azalarak 107 milyon dolar olurken, çekiciler ihracatı yüzde 57 artarak 110 milyon dolar oldu.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracatta yüzde 10 düşüş görülürken, yine önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 11, ABD'ye yüzde 10, İspanya'ya yüzde 30, Romanya'ya yüzde 60, Slovenya'ya yüzde 29, Fas'a yüzde 45 ihracat düşüşü, Rusya'ya yüzde 39, İsrail'e yüzde 86, İran'a yüzde 65 ihracat artışı görüldü.

Binek otomobillerde önemli pazarlar olan Fransa'ya yüzde 25, İtalya'ya yüzde 28, Polonya'ya yüzde 13, Slovenya'ya yüzde 16, Mısır'a yüzde 29, İsrail'e yüzde 51 ihracat düşüşü, İspanya'ya yüzde 30, İsveç'e yüzde 55, Hollanda'ya yüzde 16, Fas'a yüzde 61 ihracat artışı yaşandı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise Birleşik Krallık'a yüzde 10, İtalya'ya yüzde 11, Slovenya'ya yüzde 40, Belçika'ya yüzde 33, Fransa'ya yüzde 15, Almanya'ya yüzde 34, İspanya'ya yüzde 32 ihracat düşüşü, İrlanda'ya yüzde 658, Fas'a yüzde 127 ihracat artışı yaşandı. Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülkeler olan İtalya'ya yüzde 31, Almanya'ya yüzde 65, Gürcistan'a yüzde 67 düşüş, Azerbaycan'a yüzde 74 artış görüldü.

EN ÇOK ARTIŞ RUSYA'YA GERÇEKLEŞTİ

Ekim ayında en büyük ülke pazarı yine Almanya olurken, bu ülkeye otomotiv ihracatı yüzde 13 azalarak 353 milyon dolar olarak gerçekleşti. Fransa'ya yüzde 16 düşüşle 287 milyon dolar, eylül ayında en büyük ülke pazarı olan Birleşik Krallık'a ise yüzde 6 azalışla 261 milyon dolar ihracat yapıldı.

Önemli pazarlardan İtalya'ya ihracatta yüzde 19, Slovenya'ya yüzde 28, Belçika'ya yüzde 15, ABD'ye yüzde 17, İsrail'e yüzde 37, Romanya'ya yüzde 36, Mısır'a yüzde 19 düşüş yaşanırken, buna karşılık Rusya'ya yüzde 32, İrlanda'ya da yüzde 89 ihracat artışı görüldü.

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği Ülkelerine ihracat ekimde yüzde 12 azalarak 1 milyar 754 milyon dolar olurken, bu pazarın toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 67 oldu. Bağımsız Devletler Topluluğuna yüzde 10, Diğer Amerikan Ülkelerine yüzde 82 ihracat artışı ve Orta Doğu Ülkelerine de yüzde 33 ihracat düşüşü görüldü.