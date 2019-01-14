Türkiye'nin araç üretimi 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9 azalarak 1 milyon 550 bin 150 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, bu dönemde otomobil üretimi ise yüzde 10 azalarak 1 milyon 26 bin 461 adet oldu. Yerli otomotiv sanayisinin 2018 yılındaki ticari araç üretimi ise yüzde 5 seviyesinde azaldı. Bu dönemde, hafif ticari araç üretimi yüzde 6 azalırken, ağır ticari araç üretimi yüzde 6 arttı.
Yapılan açıklamaya göre, yılın hemen ortasında döviz kurlarında yaşanan gelişmelerle sıkıntılı bir süreçten geçen otomotiv sanayiinin, yılın son çeyreğinde atılan pozitif adımlar ve kapsayıcı teşviklerle rahat bir nefes aldığı bildirildi.
HAFİF TİCARİ YÜZDE 42, AĞIR TİCARİ YÜZDE 33 DARALDI
OSD raporuna göre, otomotiv pazarı 2018 yılını, bir önceki yıla göre yüzde 35 daralarak 641 bin 541 adet seviyesinde kapatırken, otomobil pazarı ise yüzde 33 daralarak 486 bin 321 adet ile yılı tamamladı. Ticari araç pazarı ise 2017 yılı ile karşılaştırıldığında yüzde 41 daraldı.
Aynı dönemde, hafif ticari araç pazarı yüzde 42, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 33 daralmayla yılı tamamladı. Ağır ticari araç grubundaki azalışın baz etkisi kaynaklı olup pazar daralmasının son 3 yılda yüzde 60 seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.
İHRACATTA ADET BAZINDA YÜZDE 1 ARTIŞ
OSD verilerine göre, toplam otomotiv ihracatı 2018 yılında bir önceki yıla göre adet bazında yüzde 1 azaldı ve 1 milyon 318 bin 869 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 5 azalarak, 875 bin 147 adet oldu. Bu dönemde ihracat, paritedeki değişim sebebiyle dolar bazında yüzde 11 artarken, euro bazında ise yüzde 6 arttı.
Buna göre, toplam otomotiv ihracatı 32.2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı 12.4 milyar dolar ile 2018 yılını kapattı. Euro bazında otomobil ihracatı ise aynı seviyede kalarak 10.5 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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