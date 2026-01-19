Habertürk
        Otomotiv ihracatında rekor - Otomobil Haberleri

        Otomotiv ihracatında rekor

        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2025 yılına ilişkin verileri açıkladı. Toplam üretim 2024 yılına göre yüzde 4 artış gösterirken,otomobil üretimi ise yüzde 4 azaldı.2025'te toplam otomotiv ihracatı ise adet bazında yüzde 4 artarken, tutar bazında ihracatta rekor kırıldı. Geçtiğimiz yıl toplam otomotiv ihracatı yüzde 12 artışla 41.5 milyar dolar oldu. Bu değer tüm zamanların en yüksek ihracat tutarı olarak kayıtlara geçti

        Giriş: 19.01.2026 - 10:48 Güncelleme: 19.01.2026 - 10:48
        Otomotiv ihracatında rekor
        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2025 yılına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

        Buna göre, 2025 yılında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı ve 1 milyon 419 bin 464 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 4 azalarak 872 bin 539 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 445 bin 921 adedi buldu.

        2025 yılında ticari araç grubunda üretim bir önceki yıla göre yüzde 19, hafif ticari araç grubunda yüzde 21, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 1 arttı.

        Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 67 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 68, kamyon grubunda yüzde 57, otobüs-midibüs grubunda yüzde 68 ve traktörde yüzde 35 seviyesinde gerçekleşti.

        İHRACATTA TARİHİ ZİRVE

        2025 yılında otomotiv ihracatı bir önceki yıla göre adet bazında yüzde 4 artarak 1 milyon 57 bin 920 adet olarak gerçekleşti.

        Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 düşüş kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 28 oranında arttı. Traktör ihracatı da 2024 yılına göre yüzde 13 azalarak 11 bin 261 adet olarak gerçekleşti.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2025 yılını da yüzde 17,6 pay ile sektörel ihracat sıralamasında lider olarak tamamladı. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2025’te toplam otomotiv ihracatı yüzde 12 artışla 41.5 milyar dolar oldu. Bu değer tüm zamanların en yüksek ihracat tutarı olarak kayıtlara geçti.

        Aynı dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 4 artışla 11,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 15, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 6 oranında arttı.

        İÇ PAZAR YÜZDE 10 BÜYÜDÜ

        2025 yılında toplam pazar, bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak 1 milyon 413 bin 903 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 11 oranında artış sağladı ve 1 milyon 84 bin 496 adet oldu.

        2025 yılında, bir önceki yıla kıyasla toplam ticari araç pazarı yüzde 8, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 10 büyürken ağır ticari araç pazarında yüzde 4 gerileme yaşandı.

        2025 yılı ocak-aralık döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 30, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 22 olarak gerçekleşti.

        Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü

        Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü

