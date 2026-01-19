Otomotiv ihracatında rekor

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2025 yılına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, 2025 yılında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı ve 1 milyon 419 bin 464 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 4 azalarak 872 bin 539 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 445 bin 921 adedi buldu.

2025 yılında ticari araç grubunda üretim bir önceki yıla göre yüzde 19, hafif ticari araç grubunda yüzde 21, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 1 arttı.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 67 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 68, kamyon grubunda yüzde 57, otobüs-midibüs grubunda yüzde 68 ve traktörde yüzde 35 seviyesinde gerçekleşti.

REKLAM

İHRACATTA TARİHİ ZİRVE

2025 yılında otomotiv ihracatı bir önceki yıla göre adet bazında yüzde 4 artarak 1 milyon 57 bin 920 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 düşüş kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 28 oranında arttı. Traktör ihracatı da 2024 yılına göre yüzde 13 azalarak 11 bin 261 adet olarak gerçekleşti.