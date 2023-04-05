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Otomotiv sektörü 'Sürdürülebilirlik Eylem Planı' hazırladı

Türk otomotiv sanayisi, farklı paydaşların bir araya gelmesi hazırlanan Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı (OSEP) kamuoyuna açıkladı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, "OSEP hedeflerimiz ile Türkiye karbon nötr araçlar için önemli üretim merkezi ve cazip bir pazar olacak. En büyük pazarımız Avrupa'yı kaybetmemek ve rekabet gücümüzü korumak için elektrikli araçlara yatırım yapmalıyız" dedi. Çelik, yılın ikinci yarısında çip krizinin etkilerinin azalacağını söyleyerek, 2023'te 34 milyar dolarlık ihracat ile rekor kırmak istediklerini bildirdi. Toplantıda konuşan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Cengiz Eroldu da, "Global otomotiv sektörü dönüşüm içinde. En büyük pazarımız AB'deki gelişmelere ayak uydurmak bir tercih değil zorunluluk" ifadelerini kullandı

Otomotiv sektörü sürdürülebilirlik eylem planını açıkladı
HABERTURK.COM

Mart ayında 3.3 milyar dolar ihracata imza atarak aylık bazda tarihi rekor kıran otomotiv sektöründe, farklı paydaşların birlikte hazırladığı Sürdürülebilirlik Eylem Planı açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv sektöründe Sürdürülebilirlik Eylem Planı (OSEP), Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) öncülüğünde Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği'nin (TAYSAD) katkılarıyla hazırlandı.

Mart ayı ihracat rakamları ve OSEP'e ilişkin detayların açıklandığı toplantının açılış konuşmasını yapan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, 2023'te 34 milyar dolarlık ihracatla rekor kırmak istediklerini bildirdi.

2023 İHRACAT HEDEFİ 34 MİLYAR DOLAR

Çelik, "Martta ihracatımız 3,3 milyar dolar ile aylık bazda tarihinin en yüksek ihracatına ulaştık. Yılın ilk 3 ayındaki ihracatımız da yüzde 15 artışla 8,5 milyar dolar oldu. Yılın ikinci yarısında çip krizinin etkilerinin daha da azalması ile yine tarihi bir rekora imza atarak 34 milyar dolarlık yılsonu hedefimize ulaşacağımızı öngörüyoruz" dedi.

Otomotivde Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nın detaylarını da açıklayan Çelik, "Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 8 bin ihracatçıya rehberlik edecek olan OSEP, endüstrimize yol gösterecek ve gelecek hedeflerimize katkı sunacak bir belge niteliği taşıyor. Altı başlık olarak belirlenen hedeflerin, beş yılda tamamlanacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

'ELEKTRİKLİ ARAÇLARA YATIRIM YAPMALIYIZ'

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, OSEP'in altı başlık halindeki hedeflerini ise;
1-Farkındalık,
2-Mevcut Durum Tespiti,
3-Yeşil Dönüşüm için Finansa Erişim ve İş birlikleri,
4- Çevresel Etkilerin Azaltılması ve Döngüsel Ekonomiye Geçiş,
5-Çevreci Araçlar için Yeni Teknolojilere Geçiş
6-Sosyal Sürdürülebilirlik şeklinde açıkladı.

Çelik, Türkiye'nin orta vadede karbon nötr araçlar için önemli bir üretim merkezi ve cazip bir pazar konumuna geleceğine inandıklarını da aktardı.

Baran Çelik, "AB, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile Sürdürülebilirlik konusundaki sınırlarını belirledi. Türkiye otomotiv sektörünün ise rekabette ayakta kalabilmek için bu dönüşümün güçlü bir parçası olması gerekiyor. En büyük pazarımız olan Avrupa'yı kaybetmemek ve rekabet gücümüzü korumak için yeni teknolojilere ve elektrikli araçlara yatırım yapmalıyız" dedi.

Sektörün temel önceliklerinin AB araç emisyon azaltım hedeflerine uyum sağlamak, batarya yatırımlarını artırmak ve şarj istasyonu altyapısını geliştirmek olarak açıklayan Baran Çelik, "Türkiye'de halen elektrikli araçların pazar payı henüz yüzde 1 civarında. Ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinin yüksek olması, Avrupa pazarına yakın konumu, sanayicisinin dönüşüme istekli olması değerlendirilirse yeşil bir kalkınma hedefiyle geleceğe ilerleyebiliriz" dedi.

'DÖNÜŞÜME SEYİRCİ KALMA ŞANSIMIZ YOK'

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de, en büyük ihracat pazarının Avrupa Birliği olduğunu vurgulayarak, Yeşil Mutabakat'a vurgu yaptı.

Gültepe, "Hem otomotiv hem de diğer sektörlerimiz adına çok daha hızlı hareket etmek zorundayız. İleri teknolojiye sahip olanlar rekabette bir adım önde olacak. AB, alternatifi olmayan büyük bir pazar. Dönüşüme seyirci kalma şansımız yok. Yeşil dönüşümümüz kritik önem taşıyor. Bu anlamda yerli otomobilimiz olan Togg, aynı zamanda Türk otomotiv sektörünün yeşil üretim gücünü de gösteriyor. Otomotiv ihracatımızın büyümesi, cari denge açısından önemli" dedi.

'SEKTÖRÜN GELİŞİMİ İÇİN HAREKETE GEÇMELİYİZ'

TAYSAD Başkan Yardımcısı Berke Ercan ise, açıklanan planın, tüm paydaşlarla otomotiv sektörünün varlığını koruması, rekabetçiliğini geliştirmesi, aynı zamanda büyümesi ve ülkeye katkı sağlaması için hazırlandığını bildirdi.

Ercan, "Plan dahilinde sektörümüzün disiplin ve çalışma anlayışı açısından durum tespiti, hareket planı ve performans göstergeleri hazır. Bizlere bu planı uygulamak ve takip etmekten başka yapacak bir şey kalmıyor. Sektörün gelişimi ve sürdürülebilirliği için bu planı harekete geçirmeliyiz" dedi.

'AB'YE AYAK UYDURMAK BİR TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK'

OSD Başkanı Cengiz Eroldu da, toplantıda yaptığı konuşmada, "Global otomotiv sektörü dönüşüm içinde. En büyük pazarımız AB'deki gelişmelere ayak uydurmak bir tercih değil zorunluluk. İkiz dönüşüm olarak tanımlanan yeşil ve dijital dönüşüm olarak adlandırdığımız bu süreçte sanayimiz çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Otomotiv sanayinin, faaliyetlerini uzun dönemli planlar üzerine kurgulayan bir sanayi kolu olduğunu kaydeden Eroldu, "Bizler bugünden 5-10 yıl sonrasını çalışmak ve planlamak zorundayız. Dünya ticaret ortamının dönüşüm hızı ve dönüşümün boyutu dikkate alındığında planlama her zamankinden daha da önemli hale geldi" ifadelerini kullandı.

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