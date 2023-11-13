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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomotivde hem ihracat hem de üretim artışı - Otomobil Haberleri

        10 ayda satılan otomobillerin yüzde 68'i ithal oldu

        Türkiye'nin otomotiv üretimi yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre toplam yüzde 12 artarak 1 milyon 210 bin 342 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, geçen yılın ilk 10 aylık dönemine göre yüzde 23 artış sağlayan otomobil üretimi ise 779 bin 328 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 258 bin 751 adede yükseldi. Ocak-Ekim döneminde otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 7 oranında artarken, otomobil ihracatındaki artış yüzde 21 olarak gerçekleşti. OSD verilerine göre, ilk 10 ayda otomotiv pazarı 1 milyon sınırına dayanırken, bu dönemde satılan otomobillerin yüzde 68'i, hafif ticari araçların ise yüzde 52'si ithal oldu

        yyildiz@htgazete.com.tr
        Giriş: 13.11.2023 - 07:32 Güncelleme: 13.11.2023 - 07:32
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        Satılan otomobillerin yüzde 68'i ithal!
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        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının Ocak-Ekim dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

        Buna göre, yılın ilk 10 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1 milyon 210 bin 342 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 23 artarak 779 bin 328 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 258 bin 751 adedi buldu.

        Yılın ilk on aylık döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 6 geriledi. Ağır ticari araç grubunda ise üretim yüzde 23 arttı.

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        Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 73 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil+hafif ticari araç) yüzde 73, kamyon grubunda yüzde 92, otobüs-midibüs grubunda yüzde 53 ve traktörde yüzde 76 seviyesinde gerçekleşti.

        İHRACATTA DOLAR BAZINDA YÜZDE 16 ARTIŞ

        Yılın ilk on aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 7 artarak 832 bin 80 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 12 oranında geriledi. Traktör ihracatı ise 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 15 bin 648 adet olarak gerçekleşti.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2023’ün ilk on aylık döneminde yüzde 14 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk on aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 29,3 milyar dolar oldu.

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        Euro bazında ise yüzde 13 artarak 27,1 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 19 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 11 oranında arttı.

        PAZAR 1 MİLYON SINIRINA GELDİ

        2023’ün ilk on ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 62 artarak 999 bin 858 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 68 oranında artış sağladı ve 749 bin 501 adet oldu.

        Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk on ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 46, ağır ticari araç pazarında yüzde 24, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 51 büyüme sağlandı.

        2023 yılı ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 32, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 48 olarak gerçekleşti.

        Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları yüzde 68, ithal otomobil satışları yüzde 85 ve yerli otomobil satışları yüzde 40 oranlarında arttı.

        Bu dönemde hafif ticari araç satışlarında yüzde 51, yerli hafif ticari araçlarda yüzde 20 ve ithal hafif ticari araç satışlarında da yüzde 95 oranında artış yaşandı.

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