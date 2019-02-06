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İstanbul Bakırköy sahil yolunda yabancı uyruklu lise öğrencisi Julia İnanch, arkadaşıyla birlikte otostop çekerek bindiği aracın aşırı hızdan kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. Araçta bulunan 2 kişinin gözaltına alındığı kazada, İnach'ın arkadaşı da yaralandı.
MAKAS ATARAK YARIŞ İDDİASI
İHA'nın haberine göre, korkunç kaza, dün akşam saatlerinde Bakırköy sahil yolunun Ataköy Marina mevkii, Sirkeci istikametinde meydana geldi. İddialara göre, Bakırköy sahil yolunda Yeşilköy 50. Yıl Anadolu Lisesi’nde okuyan 11. sınıf öğrencisi yabancı uyruklu Julia İnanch, okul çıkışı yanında bulunan bir arkadaşıyla otostop çekerek bir araca bindi. Bindiği aracın başka bir araç ile yarış içerisine girerek aşırı hız ile trafikte makas atarak ilerlediğini gören Julia İnanch ve arkadaşı araçtan inmek istedi. Bu sırada başka yarışa devam eden aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere sonra ise ticari bir taksiye çarparak durabildi.
GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ
Feci kazada 11. sınıf öğrencisi İnanch hayatını kaybederken yanında bulunan diğer arkadaşı ise yaralandı. Yaralanan genç kız olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan aracın sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
"ÖĞRENCİ OLDUKLARI İÇİN ALDIK"
DHA'nın haberine göre, olay yerinden kaçan ve polis tarafından gözaltına alınan sürücü ve beraberindeki bir kişinin polis merkezindeki işlemleri sürüyor. İki gencin ifadelerine ait detaylar da ortaya çıktı. Gençlerin, otomobildeki kızları tanımadıklarını ileri sürdükleri ifadelerinde, "Otostop çektiler. Öğrenci oldukları için aldık. Tanımıyoruz" dedikleri öğrenildi.
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