Otostopçuya ahlaksız teklif!
Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü akıllara durgunluk verdi. Olayda Türkiye'ye gelen Kazakistanlı bir gezginin otostop yaparak bindiği TIR'da sürücü tarafından taciz edildiği anlar kameraya yansıdı
Giriş: 23.10.2024 - 10:35 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:35
Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü dehşete düşürdü. Olayda Türkiye'ye gelen Kazakistanlı erkek bir gezginin otostop yaparak bindiği TIR'da sürücü tarafından taciz edildiği anlar kameraya yansıdı.
Gezginin yayınladığı görüntülerde TIR sürücüsünün, gezgine ahlaksız tekliflerde bulunduğu, gezginin de bu anları kaydettiği görüldü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ