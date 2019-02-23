Adana'da lise öğrencileri 16 yaşındaki Ü.S. ile 15 yaşındaki H.İ. el ele tutuşarak otoyol köprüsünden aşağı atladı. Yaralanan genç kızlar, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Yüreğir ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. DHA'nın haberine göre, 10'uncu sınıf öğrencisi kızlar Ü.S. ile H.İ., iddiaya göre ele ele tutuşup, bulvar üzerinden geçen otoyol köprüsünden aşağı atladı. İlçe trafiğinin en yoğun olduğu bulvar üzerinde şans eseri ölümden dönen ve yaralanan öğrencilere ilk müdahaleyi, yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Daha sonra yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılar Ü.S. ve H.İ.'nin ayaklarında kırıklar olduğu saptandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.