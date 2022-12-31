ÖTV muafiyetinde üst limit artırıldı

Engelli vatandaşların araç alımlarında beklediği düzenleme hayata geçti. Muafiyetli araç alımlarında uygulanan limit yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 kadar artırıldı.
Böylece, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limiti 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya yükseltildi.
Hatırlanacak olursa, Kasım ayı sonunda otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) matrah güncellemesi yapılmasına rağmen, engelli bireylere özel ÖTV muafiyetli araçlarda bu güncelleme yapılmamıştı.
SADECE 10 MODEL KALMIŞTI
Dolayısı ile, yılbaşından bu yana araç fiyatları yüzde 50 oranında artmasına rağmen, en fazla 450-500 bin liradan satılan araçlar ÖTV muafiyetli olarak alınabiliyordu.
Bu durum ise, ÖTV muafiyeti ile alınabilen model sayısını 10 ile sınırlamıştı.
Yapılan son düzenleme ile, engelli bireylerin ÖTV muafiyetli alabileceği otomobillerin kapsamı genişlemiş oldu.
Öyle ki, düzenleme öncesi bu modeller çoğunlukla B ve A segmentte yer alırken, şimdi ise c segment sedan ve c segment SUV modellerin de muafiyet ile alınabilmesinin önü açılmış oldu.
Fakat, yeni yılda otomobillere gelmesi beklenen döviz ve maliyet artışı kaynaklı zamların, ÖTV muafiyeti alınabilen araç sayısını tekrar azaltma ihtimali bulunuyor.
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