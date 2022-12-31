ÖTV muafiyetinde üst limit artırıldı

Engelli vatandaşların araç alımlarında beklediği düzenleme hayata geçti. Muafiyetli araç alımlarında uygulanan limit yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 kadar artırıldı.

Böylece, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limiti 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya yükseltildi.

Hatırlanacak olursa, Kasım ayı sonunda otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) matrah güncellemesi yapılmasına rağmen, engelli bireylere özel ÖTV muafiyetli araçlarda bu güncelleme yapılmamıştı.

SADECE 10 MODEL KALMIŞTI

Dolayısı ile, yılbaşından bu yana araç fiyatları yüzde 50 oranında artmasına rağmen, en fazla 450-500 bin liradan satılan araçlar ÖTV muafiyetli olarak alınabiliyordu.

Bu durum ise, ÖTV muafiyeti ile alınabilen model sayısını 10 ile sınırlamıştı.