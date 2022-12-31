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Haberler Otomobil ÖTV'de son dakika | ÖTV muafiyetinde üst limit artırıldı
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ÖTV muafiyetinde üst limit artırıldı

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limiti yeni yılın son gününde artırıldı. Böylece, söz konusu limit yüzde 122 oranında artarak 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya çıktı. Yeni limit sayesinde, artık c-segment sedan ve c-segment SUV'ların da muafiyetli satışının önü açılmış oldu. Düzenleme öncesi, ÖTV muafiyeti ile alınabilen model sayısı 10 ile sınırlı kalmıştı

ÖTV'de son dakika | ÖTV muafiyetinde üst limit artırıldı
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Engelli vatandaşların araç alımlarında beklediği düzenleme hayata geçti. Muafiyetli araç alımlarında uygulanan limit yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 kadar artırıldı.

Böylece, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limiti 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya yükseltildi.

Hatırlanacak olursa, Kasım ayı sonunda otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) matrah güncellemesi yapılmasına rağmen, engelli bireylere özel ÖTV muafiyetli araçlarda bu güncelleme yapılmamıştı.

SADECE 10 MODEL KALMIŞTI

Dolayısı ile, yılbaşından bu yana araç fiyatları yüzde 50 oranında artmasına rağmen, en fazla 450-500 bin liradan satılan araçlar ÖTV muafiyetli olarak alınabiliyordu.

Bu durum ise, ÖTV muafiyeti ile alınabilen model sayısını 10 ile sınırlamıştı.

Yapılan son düzenleme ile, engelli bireylerin ÖTV muafiyetli alabileceği otomobillerin kapsamı genişlemiş oldu.

Öyle ki, düzenleme öncesi bu modeller çoğunlukla B ve A segmentte yer alırken, şimdi ise c segment sedan ve c segment SUV modellerin de muafiyet ile alınabilmesinin önü açılmış oldu.

Fakat, yeni yılda otomobillere gelmesi beklenen döviz ve maliyet artışı kaynaklı zamların, ÖTV muafiyeti alınabilen araç sayısını tekrar azaltma ihtimali bulunuyor.

Haberi Hazırlayan : Yiğitcan Yıldız
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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