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ÖTV zammı ne kadar oldu? İşte yeni otomobil fiyatları! Son dakika ÖTV zammı

ÖTV zammı ne kadar oldu? Soruları sürücüler tarafından merak konusu olud. ÖTV zammı ile yeni oranlar da belli oldu. Peki, hangi otomobilin fiyatı nasıl değişti?

ÖTV zammı

ÖTV zammı ile yeni oranlar belirlendi. Cumhurbaşkanı kararı ile bugünden itibaren geçerli olmak üzere ÖTV oranları yeniden netleşti. Yapılan düzenleme ile 1600 cc motorun altında ve ucuz olan araçlarda (vergisiz fiyatı 70 bin liradan fazla olanlarda) ÖTV yüzde 50'den 45'e düştüğü için satış fiyatlarında 4 bin 500 lira ile 5 bin 500 lira arasında indirimler olabilecek. Yeni fiyatlarda ÖTV üzerinden KDV de alındığı için fiyatı düşen araçlarda daha fazla düşüş yükselen araçlarda daha fazla yükseliş olacak.

4 MODELE YARAYACAK

Matrahtaki değişiklik ile satış fiyatı şu anda 125 bin ile 150 bin lira arasında olan Fiat Egea, Renault Symbol, Opel ve Hyundai markalarının bazı modellerinde fiyatlar inmiş olacak. Küçük motorlu araçlarda ÖTV matrahı 130 bini aşanlarda vergi yüzde 60'tan yüzde 80'e ulaştığı için özellikle BMW, Mercedes gibi pahalı markaların küçük motorlu modellerinde önemli artışlar olacak. Örneğin Audi A3 Cabrio'da 46 bin liralık vergi kaynaklı yükseliş fiyatlara yansıyacak. Diğer yandan 1.6 ile 2 bin cc motor hacmine sahip otomobillerde oran yüzde 100'den yüzde 130'a çıktı. Bu motor hacminde ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşanlarda vergi yüzde 110'dan yüzde 150'ye tırmandı. Bu araçlarda ise 30 bin liradan 100 bin liraya kadar fiyat artışları gerçekleşecek.

FİYAT ARTIŞI 100 BİN LİRAYI GEÇECEK
AraçEski FiyatYeni fiyatFark
Egea 1.4 Fire106.900106.9000
Egea 1.3 Mjet137.900133.303-4.597
Renault Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg131.900127.503-4.397
Hyundai 1.0 MPI 5126.750122.524-4.226
Opel 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential139.900135.237-4.663
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT268.200301.72433.524
Peugeot 3008 ACTIVE LIFE 1.5 BlueHDi321.300369.49548.194
Audi A3 Cabrio 35 Turbo FSI369.813416.03946.226
Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+908.000994.47786.477
Yeni BMW 530i xDrive Sedan999.1001.095.15896.058

EN LÜKS OTOMOBİLDE REKOR YÜZDE 220

Yapılan düzenlemeye göre motor hacmi 1.600 cc'den düşük olan ve aynı zamanda ÖTV matrahı yani vergisiz fiyatı 70 bin lira olan araçlarda bu tutar 85 bine çıktı. Böylece kur artışı nedeniyle çıplak fiyatı arttığı için vergi oranı yüzde 50'ye çıkmak zorunda kalan ucuz araçlarda oran yeniden yüzde 45 olarak kalabildi. Matrahı 70 ile 120 bin lira arasında olan ve vergi oranı yüzde 50 olan araçlarda matrahlar 85-135 bin TL olarak değiştirildi.Küçük motorlu araçlarda ÖTV matrahı 130 bini aşanlarda (Şimdiye kadar 120 bir TL) vergi yüzde 60'tan yüzde 80'e ulaştı. Böylece motor hacmi küçük bile olsa orta halli bir araç için de oran yüzde 20 artmış oldu. 1.600 cc'nin üstünde motor hacmine sahip otomobillerde ise ÖTV artışı çok daha can yakıcı oldu. 1.6 ile 2 bin motor hacmine sahip otomobillerde oran yüzde 100'den yüzde 130'a çıktı. Bu motor hacminde ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşanlarda vergi yüzde 110'dan yüzde 150'ye tırmandı. 2 bin motorun üstündeki araçlarda ise vergi matrahı 170 bin lirayı geçmeyenlerde oran yüzde 100'den yüzde 130'a 170 bin lirayı aşanlarda ise yüzde 110'dan yüzde 150'ye çıkarıldı. Bu segmentte şimdiye kadar yüzde 160 vergi alınan lüks otolardan artık yüzde 220 vergi alınacak.

İŞTE AYRINTILI HESAP
AraçVergisiz fiyatEski ÖTVYeni ÖTVEski FiyatYeni fiyatFark
Egea 1.4 Fire62.47828.11528.115106.900106.9000
Egea 1.3 Mjet77.91038.95535.059137.900133.303-4.597
Renault Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg74.52037.26033.534131.900127.503-4.397
Hyundai 1.0 MPI 571.61035.80532.224126.750122.524-4.226
Opel 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential79.04039.52035.568139.900135.237-4.663
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT142.05585.233113.644268.200301.72433.524
Peugeot 3008 ACTIVE LIFE 1.5 BlueHDi136.144136.144176.987321.300369.49548.194
Audi A3 Cabrio 35 Turbo FSI195.876117.525156.700369.813416.03946.226
Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+366.425403.067476.353908.000994.47786.477
Yeni BMW 530i xDrive Sedan403.188443.507524.912999.1001.095.15896.058
Fiyatlar Türk Lirası
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