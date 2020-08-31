ÖTV zammı ile yeni oranlar belirlendi. Cumhurbaşkanı kararı ile bugünden itibaren geçerli olmak üzere ÖTV oranları yeniden netleşti. Yapılan düzenleme ile 1600 cc motorun altında ve ucuz olan araçlarda (vergisiz fiyatı 70 bin liradan fazla olanlarda) ÖTV yüzde 50'den 45'e düştüğü için satış fiyatlarında 4 bin 500 lira ile 5 bin 500 lira arasında indirimler olabilecek. Yeni fiyatlarda ÖTV üzerinden KDV de alındığı için fiyatı düşen araçlarda daha fazla düşüş yükselen araçlarda daha fazla yükseliş olacak.

4 MODELE YARAYACAK

Matrahtaki değişiklik ile satış fiyatı şu anda 125 bin ile 150 bin lira arasında olan Fiat Egea, Renault Symbol, Opel ve Hyundai markalarının bazı modellerinde fiyatlar inmiş olacak. Küçük motorlu araçlarda ÖTV matrahı 130 bini aşanlarda vergi yüzde 60'tan yüzde 80'e ulaştığı için özellikle BMW, Mercedes gibi pahalı markaların küçük motorlu modellerinde önemli artışlar olacak. Örneğin Audi A3 Cabrio'da 46 bin liralık vergi kaynaklı yükseliş fiyatlara yansıyacak. Diğer yandan 1.6 ile 2 bin cc motor hacmine sahip otomobillerde oran yüzde 100'den yüzde 130'a çıktı. Bu motor hacminde ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşanlarda vergi yüzde 110'dan yüzde 150'ye tırmandı. Bu araçlarda ise 30 bin liradan 100 bin liraya kadar fiyat artışları gerçekleşecek.

FİYAT ARTIŞI 100 BİN LİRAYI GEÇECEK Araç Eski Fiyat Yeni fiyat Fark Egea 1.4 Fire 106.900 106.900 0 Egea 1.3 Mjet 137.900 133.303 -4.597 Renault Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg 131.900 127.503 -4.397 Hyundai 1.0 MPI 5 126.750 122.524 -4.226 Opel 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential 139.900 135.237 -4.663 Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT 268.200 301.724 33.524 Peugeot 3008 ACTIVE LIFE 1.5 BlueHDi 321.300 369.495 48.194 Audi A3 Cabrio 35 Turbo FSI 369.813 416.039 46.226 Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ 908.000 994.477 86.477 Yeni BMW 530i xDrive Sedan 999.100 1.095.158 96.058

EN LÜKS OTOMOBİLDE REKOR YÜZDE 220

Yapılan düzenlemeye göre motor hacmi 1.600 cc'den düşük olan ve aynı zamanda ÖTV matrahı yani vergisiz fiyatı 70 bin lira olan araçlarda bu tutar 85 bine çıktı. Böylece kur artışı nedeniyle çıplak fiyatı arttığı için vergi oranı yüzde 50'ye çıkmak zorunda kalan ucuz araçlarda oran yeniden yüzde 45 olarak kalabildi. Matrahı 70 ile 120 bin lira arasında olan ve vergi oranı yüzde 50 olan araçlarda matrahlar 85-135 bin TL olarak değiştirildi.Küçük motorlu araçlarda ÖTV matrahı 130 bini aşanlarda (Şimdiye kadar 120 bir TL) vergi yüzde 60'tan yüzde 80'e ulaştı. Böylece motor hacmi küçük bile olsa orta halli bir araç için de oran yüzde 20 artmış oldu. 1.600 cc'nin üstünde motor hacmine sahip otomobillerde ise ÖTV artışı çok daha can yakıcı oldu. 1.6 ile 2 bin motor hacmine sahip otomobillerde oran yüzde 100'den yüzde 130'a çıktı. Bu motor hacminde ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşanlarda vergi yüzde 110'dan yüzde 150'ye tırmandı. 2 bin motorun üstündeki araçlarda ise vergi matrahı 170 bin lirayı geçmeyenlerde oran yüzde 100'den yüzde 130'a 170 bin lirayı aşanlarda ise yüzde 110'dan yüzde 150'ye çıkarıldı. Bu segmentte şimdiye kadar yüzde 160 vergi alınan lüks otolardan artık yüzde 220 vergi alınacak.