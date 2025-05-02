Ovolt & Sharz.net Genel Müdürü Hakan Koca OtoSpor'a konuk oldu Otomotiv sektörü ve motorsporlarını buluşturan 'OtoSpor', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız'ın sunumuyla gerçekleşen programın yeni bölümünde, Ovolt & Sharz.net Genel Müdürü Hakan Koca konuk oldu. OtoSpor, her hafta Salı saat 10.00'da HT Spor ekranlarında otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor...

Habertürk Giriş: 02.05.2025 - 12:11 Güncelleme: 02.05.2025 - 12:11 facebook

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