Her yıl en popüler İngilizce kelimeleri belirleyen Oxford İngilizce Sözlüğü 2021 yılı kelimesini belirledi. Peki, Oxford yılın sözcüğü ne oldu?

OXFORD YILIN KELİMESİ NE OLDU?

Koronavirüs salgınıyla mücadelede aşının hayatımıza girdiği 2021 yılında Oxford İngilizce Sözlüğü yılın kelimesini seçti. Pfizer, Moderna ya da AstraZeneca kelimelerinin sıkça kullanıldığı bu yılın kelimesi aşı kelimesinin kısaltılması olan 'vax' (vaccine) oldu.

1980'lerde ortaya çıkan "vax" kavramı, 2021'de önceki yıla göre 72 kat daha fazla kullanıldı.

"ENJEKTE ETMEYİ BAŞARDI"

Oxford, Aralık 2020'de "aşı dağıtımı" kullanımından bu yıl Mart ortasına kadar yaygınlaşan "aşı dağıtımı" ve "aşı pasaportu"na kadar aşı kelimesinin yükselişini takip etti.

Açıklamada, "Vax kelimesi, diğerlerinden çok daha fazla İngilizce diline 2021 yılında kendini enjekte etmeyi başardı" denildi.

GEÇEN YILIN KELİMESİ SEÇİLEMEMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgınının yanı sıra yaşanan birçok olay sebebiyle yılın kelimesine karar veremediklerini açıklanmıştı. Oxford, 2020'nin tek bir 'yılın kelimesi' ile düzgün bir şekilde barındırılabilecek bir yıl olmadığını belirtti.