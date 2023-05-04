Yurt dışı oy kullanma işlemlerinin başlamasının ardından gözler YSK mevzuatı ile oy kullanma şartlarına çevrildi. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimine kısa bir süre kala Yüksek Seçim Kurulu mevzuatı ile oy kullanılamayan durumlar merak konusu oldu. "Askerler ve ceza evindeki mahkûmlar oy kullanabilir mi?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte 2023 YSK seçim mevzuatı ile oy kullanma şartları ve oy kullanılan - kullanılamayan durumlar...