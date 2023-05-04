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Oy kullanma şartları neler? YSK seçim mevzuatı ile kimler oy kullanabilir, kimler oy kullanamaz?

YSK seçim mevzuatı ile oy kullanma şartları, seçime kısa bir süre kala gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. 18 yaşını dolduran ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oy kullanma hakkı bulunuyor fakat bazı durumlarda oy kullanılamıyor. İşte 2023 oy kullanabilecek ve kullanamayacak kişiler...

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  • OY KULLANMA ŞARTLARI 2023 | YSK seçim mevzuatı ile kimler oy kullanabilir, kimler oy kullanamaz? Askerler ve cezaevindeki mahkûmlar oy kullanabilir mi?

    Yurt dışı oy kullanma işlemlerinin başlamasının ardından gözler YSK mevzuatı ile oy kullanma şartlarına çevrildi. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimine kısa bir süre kala Yüksek Seçim Kurulu mevzuatı ile oy kullanılamayan durumlar merak konusu oldu. "Askerler ve ceza evindeki mahkûmlar oy kullanabilir mi?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte 2023 YSK seçim mevzuatı ile oy kullanma şartları ve oy kullanılan - kullanılamayan durumlar...
  • OY KULLANMA ŞARTLARI 2023 | YSK seçim mevzuatı ile kimler oy kullanabilir, kimler oy kullanamaz? Askerler ve cezaevindeki mahkûmlar oy kullanabilir mi?

    OY VERME SAATLERİ

    Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
  • OY KULLANMA ŞARTLARI 2023 | YSK seçim mevzuatı ile kimler oy kullanabilir, kimler oy kullanamaz? Askerler ve cezaevindeki mahkûmlar oy kullanabilir mi?

    ASKERLER VE CEZAEVİNDEKİ MAHKUMLAR OY KULLANABİLİR Mİ?

    Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar. Ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinde oy kullanılması ve oyların sayım ve dökümünde seçim emniyeti açısından alınması gerekli tedbirler Yüksek Seçim Kurulu tarafından tespit edilir ve görevli hakimin yerinde yönetim ve denetimi altında yapılır.
  • OY KULLANMA ŞARTLARI 2023 | YSK seçim mevzuatı ile kimler oy kullanabilir, kimler oy kullanamaz? Askerler ve cezaevindeki mahkûmlar oy kullanabilir mi?

    SEÇİMLERDE OY VERME YAŞI KAÇ?

    Seçimlerde oy kullanma yaşı 18 olarak belirlenmiştir.
  • OY KULLANMA ŞARTLARI 2023 | YSK seçim mevzuatı ile kimler oy kullanabilir, kimler oy kullanamaz? Askerler ve cezaevindeki mahkûmlar oy kullanabilir mi?

    SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

    18 yaşı doldurmayan kişiler,

    Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

    Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

    Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

    Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz
  • OY KULLANMA ŞARTLARI 2023 | YSK seçim mevzuatı ile kimler oy kullanabilir, kimler oy kullanamaz? Askerler ve cezaevindeki mahkûmlar oy kullanabilir mi?

    ESKİ KİMLİK İLE OY KULLANABİLİR MİYİM? 

    Seçmenler eski kimlikle oy kullanabilecek. T.C Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge ile oy kullanabilirsiniz.
  • OY KULLANMA ŞARTLARI 2023 | YSK seçim mevzuatı ile kimler oy kullanabilir, kimler oy kullanamaz? Askerler ve cezaevindeki mahkûmlar oy kullanabilir mi?

    GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ İLE OY KULLANILABİLİR Mİ? 

    Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.
  • OY KULLANMA ŞARTLARI 2023 | YSK seçim mevzuatı ile kimler oy kullanabilir, kimler oy kullanamaz? Askerler ve cezaevindeki mahkûmlar oy kullanabilir mi?

    SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILABİLİR Mİ?

    Seçimlerde seçmen kağıdının bulundurulması zorunlu değildir. Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanmak mümkün olacak. 

    14 Mayıs seçimlerinde yanınızda T.C Kimlik Numaralı; T.C Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli bir belge olması yeterlidir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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