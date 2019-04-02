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Olay, 24 Haziran seçimlerinin yapıldığı gün Kocaeli İzmit 28 Haziran Mahallesi'ndeki Leyla Atakan İlkokulu'nda bulunan 2446 numaralı sandıkta meydana geldi. Söz konusu sandıkta oy kullanmaya giden Necdet Budak isimli seçmen sandık başında bulunan görevlilerle tartışmaya başladı.
OY PUSULALARINI YIRTTI
Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre, tartışmanın alevlenmesiyle birlikte Necdet Budak eline aldığı oy pusulalarını yırttı. Olayla ilgili sandık görevlileri tarafından tutanak tutuldu. Emniyete götüren Necdet Budak ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
DAVA AÇILDI
Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Necdet Budak hakkında "oy pusulalarını yada her türlü seçim evrakını zaptetme, bozma, imha etme" suçlamasıyla dava açıldı. Duruşmada savunmaya yapan Necdet Budak şöyle ifade verdi.
"YIRTTIM VE ZARFA KOYDUM"
"Oy kullanmak için sınıfta hazır bulunuyordum. Bu sırada yaşlı bir bayan görevlilerden yardım istedi. Görevliler de yaşlı bayana raporu olup olmadığı sordu. Ben de bu duruma sinirlendim. Yaşlı bayana yardım edilmesi gerektiğini söyledim. Görevliler bu yaşlı bayanı dikkate almadı. Ben de elime aldığım ve mühür vurulmamış oy pusulalarını uç kısmından yırttım ve zarfa koydum. Daha sonra sandığın içerisine attım.
"MİLLETVEKİLİ ARA DEDİLER"
Görevliler yaşlı bayana "milletvekilini ara" diyerek cevap verdi. Tamamen yaşlı bayana yardım etmedikleri için sinirlendiğimden dolayı böyle bir şey yaptım. Yaptığımdan dolayı pişmanım"
BERAAT KARARI ÇIKTI
Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, toplanan tüm deliller ve sanığın savunması ışığında "oy pusulalarını yada her türlü seçim evrakını zaptetme, bozma, imha etme" suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Necdet Budak'ın beraatine karar verdi.
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