Oy verme sırasında okuldan dumanlar yükseldi!

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYI DA OKULDAYDI

Yangın sırasında okulda olan CHP Milletvekili Adayı Gökhan Günaydın, "Sorun olacak bir durum yok. Merak etmeyin. Bir yangın oldu, buzdolabından bir kontak olmuş. Müdahale edildi, söndürüldü. Bu esnada hiç bir sandık görevlisi alanı terk etmedi. Dolayısıyla, oy sayımı ve gizliliği açısından bir sorun yoktur. Dediğim gibi derhal söndürüldü. Hiç kimse sandıkları terk etmedi dedi. Görgü tanığı Mustafa Kınalı “Çalışma sırasında yüksek fazdan gelen elektrikten dolayı kantindeki buzdolabında tutuşma olmuş. Onu söndürdüler. Bazı ampullerde patlamalar var. Yangın yüksek fazdan kaynaklanan bir yanma olmuş. Kabloların yanmasından dolayı 5 dakikalık bir duman oluştu. Başka bir sorun yok. Oy kullanımı devam ediyor" diye konuştu.