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        Haberler Gündem 3. Sayfa Oya Budak ve cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Karnındaki bebekle öldürülmüştü... Oya ve cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!

        İstanbul'da, 5.5 aylık hamile olan 18 yaşındaki Oya Budak, eski nişanlısı 19 yaşındaki Samet T. tarafından silahla göğsünden vurularak öldürüldü. Oya Budak'ın, 6 ay önce Anıl Ö. tarafından cinsel istismara uğrayıp, hamile kaldığı ve bu yüzden Samet T. ile nişanının bozulduğu öne sürüldü. Budak'ın, Anıl Ö. hakkında 9 Haziran'da şikayette bulunduğu öğrenildi. Oya Budak ve Anıl Ö.'nün ifadesi ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 11:59 Güncelleme: 28.06.2025 - 11:59
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        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
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        İstanbul Sarıyer'de, Samet T. (19) eski nişanlısı Oya Budak'ı (18), 25 Haziran'da saat 23.30 sıralarında konuşmak için Kılıçpınar Caddesi'ne çağırdı. Oya Budak, buluşmaya üvey kardeşi D.C. (13) ile birlikte gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı.

        GENÇ KIZA KURŞUN YAĞDIRDI

        Katil zanlısı Samet T.
        Katil zanlısı Samet T.

        DHA'daki habere göre tartışma sırasında Samet T. yanında getirdiği silahla 5.5 aylık hamile Budak'a ateş etti. Göğsüne ve kulağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Oya Budak, kanlar içinde yere yığıldı.

        ESKİ NİŞANLI KAÇTI

        Oya Budak, 18 yaşındaydı.
        Oya Budak, 18 yaşındaydı.

        Samet T. ise babasına ait araçla kaçarken, sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Oya Budak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        BEBEĞİYLE CAN VERDİ

        Burada ameliyata alınan Budak, yapılan müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Samet T.'nin Bağcılar'da olduğunu tespit etti.

        CİNSEL İSTİSMARCI TUTUKLANDI

        Devam eden çalışmalarda Samet T., olaydan kısa süre sonra, saklandığı Bağcılar'daki amcası Aytekin T.'nin evinde olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakalandı. Gözaltına alınan Samet T. ve saklanmasına yardım eden amcası Aytekin T. emniyete götürüldü. Diğer yandan, Oya Budak'a yaklaşık 6 ay önce cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Anıl Ö.'nün ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Samet T. de tutuklandı.

        "ENGEL OLAMADIM; KORKUDAN KİMSEYE SÖYLEYEMEDİM"

        Cinsel istismara uğrayan Oya Budak'ın istismar sonrası emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Budak ifadesinde, "Anıl Ö. benim yaklaşık 5-6 ay önce ayrılmış olduğum eski sevgilim olur. Kendisiyle Instagram isimli uygulama üzerinden 2025 yılının Ocak ayında tanıştık. O dönem uzun süre konuştuk. Beni 2025 yılının Ocak ayında gününü tam hatırlamadığım bir gün Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz Mahallesine çağırdı.

        "İŞ YERİNİN YANINDA TURŞUCU VARDI"

        Orada kendisiyle dışarıda buluştuk. Daha sonra bana 'Babamın iş yerine gideceğim, babamdan para almam gerekiyor' dedi ve birlikte babasının iş yerine gittik. İş yeri yıkık dökük ve ıssız bir yerdeydi. Hatırladığım kadarıyla yan tarafında bir turşucu vardı. İçeriye girdiğimizde dışarısı gündüz olmasına rağmen çok karanlıktı. Orada bizden başka kimse yoktu. Arkamdan bana yaklaştı ve bir anda bana saldırmaya başladı. Ağzımı eliyle kapattı bileklerimi sıktı. Beni orada bir yere fırlattı. Ben bağırmaya çalıştım ancak kimse duymadı ve ben istemediğim halde benimle zorla birlikte oldu. Ben istemedim ancak karşı koyamadım, engel olamadım. Daha sonrasında ben korkudan bunu kimseye söyleyemedim. Ailemin haberi yoktu. Yaklaşık 1 hafta önce karın ağrılarım ve regl olmamam sebebiyle hastaneye gittim ve hastanede hamile olduğumu öğrendim. Bu yaşadığım olayı aileme söylemek zorunda kaldım.

        "BABAMI KIŞKIRTMAYA ÇALIŞTI"

        Ailem konuyu öğrenince ailemle birlikte 9 Haziran 2025 tarihinde Anıl Ö.'yü bulmak için oturduğu yere gittik. Evini bulduğumuzda polisi aradık ve yakalanmasını talep ettik. Anıl Ö. isimli şahısla bu geçen 5 aylık süreçte hiç görüşmedim; konuşmak istemedim; ancak kendisi babamı bana zarar vermesi için çok kez kışkırtmaya çalıştı. Babama mesajlar attı, amaç babama beni dövdürmekti" dedi.

        "BABAMIN İŞ YERİNE GİTMEDİK"

        Diğer yandan Oya Budak'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söylediği Anıl Ö.'den 9 Haziran'da şikayetçi olduğu da ortaya çıktı. Şüpheli Anıl Ö.'nün ifadesinde, "Oya Budak isimli şahısla Instagram isimli uygulama üzerinden tanıştık. Daha sonra kendisiyle buluştuk ve sevgili olduk. Yaklaşık 1.5 ay kadar sevgili kaldık. Bu süreçte kendisiyle çok kez buluştuk. Oya'nın ifadesinde söylemiş olduğu şekilde buluştuğumuzda babama ait iş yerine beraber gitmedik.

        "BUNLAR İFTİRA ÇOCUK BANA AİT DEĞİL"

        Ben kendisine saldırmadım. Asla zorla birliktelik yaşamadık. Ben ona cinsel saldırıda bulunmadım. Biz Oya ile isteği dahilinde ya da dışında hiç cinsel birliktelik yaşamadık. Bunlar tamamen iftiradır. Çocuk bana ait değildir. Ben Oya'nın babasına da herhangi bir şekilde mesaj atmadım. Bahse konu mesaj gönderen hesap bana ait değildir. Bu şekilde bir hesabım yok" dediği öğrenildi.

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