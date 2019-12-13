Oya Unustası – Gönül Aslanbey kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanan ve fenomen olan Hercai dizisinde, Gönül karakterini canlandıran Oya Unustası güzelliği ve sergilediği oyunculuk performansı ile sevenlerinin gönlünü fethederken kendisi hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Güzel oyuncu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

Oya Unustası kimdir?

Oya Unustası, 1988 yılında İzmir’de doğmuştur. Fakat Anne tarafı büyükleri Selanik göçmeni ve baba tarafı büyükleri ise Bulgaristan göçmenidir. İki ablası, bir abisi vardır. Güzel oyuncu Üniversite Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Flüt Bölümü’nde tamamlamıştır. Oyunculuk ve sahne sanatları konusunda Ayla Algan’dan eğitim alan Oya Unustası 2013 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ilk 20’ye girmeyi başarmıştır. Güzel oyuncu Oya Unustası ilk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Kaybedenler Kulübü sinema filmi ile yaşamış, daha sonra Masum Değiliz ve 2015 tarihinde Kalbim Ege’de Kaldı adlı dizisinde başrol oyuncu olarak sevenlerinin karşısına çıkmıştır. Bunların dışında Beyaz Karanfil, Sevdaluk ve İzmir Çetesi gibi dizilerinde rol almış ve 2018 yılında TRT ekranlarında yayınlanan yapım şirketi Tekden Filmin üstlendiği, Diriliş ’in senaristliğini Mehmet Bozdağ ve Atilla Engin yaparken, yönetmenliğini de Metin Günay yapmaktadır. Oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, Hande Soral, gibi yapımcıların aradığı oyuncular ile birlikte yer aldığı dizide Sugay Hatun karakterine hayat vermektedir.

Oya Unustası son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Gönül karakterine hayat vermektedir.Hercai dizisinde Gönül karakteri Aslanbey Ailesinin hem kızı hem de gelinidir. Aslanbey Ailesinin kızının kızıdır Gönül, aynı zamanda Miran’ın ilk eşidir. Fakat Aslanbey ailesinin Şadoğlu Ailesine karşı olan intikamından dolayı Miran Şadoğlu ailesinden intikamını almak için Şadoğlu ailesinin kızları olan Reyhanla evlenmiştir. Fakat sonrasında intikam ateşinden aşk doğmuş ve Miran Reyhan’a aşık olmuştur. Miran’ı deliler gibi seven Gönül çaresiz bir biçimde çırpınmaktadır.

ATV ekranlarının Cuma akşamları izleyiciye soluksuz anlar yaşatan dizisi Hercai'de Gönül karakterini canlandıran Oya Unustası ile Azat Şadoğlu karakterini canlandıran Tansu Taşanlar gerçek yaşamlarında uzun süren bir ilişkileri vardı. Hatta iki sevgili 2015 yılında başlayan ilişkilerini 2016 yılında nişanlanarak resmiyete dökmüştü fakat daha sonra ayrıldıklarına dair iddialar ortaya atıldı. Ayrı olmalarına rağmen oyunculukta sık sık yolları kesişen oyuncuların aynı tiyatro oyununda oynadıklarını biliyoruz. Şimdi ise Oya Unustası ile Tansu Taşanlar, Hercai dizisinde yine karşılaşarak birlikte oynama fırsatını buldular. Şu sıralar özel yaşamında sevgilisi olmayan güzel oyuncu Oya Unustası, 1.73 metre boyunda ve 54 kg ağırlığındadır.

Oya Unustası’nın Rol Aldığı Dizi ve Filmler