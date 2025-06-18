OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor

OYAK bünyesine 2021 yılında katılan Sagra, Ordu’daki yeni yatırımıyla çikolataya hem Endüstri 4.0 dokunuşu hem de küresel vizyon katmayı hedefliyor. ‘Türkiye’nin fındık başkenti’ Ordu’da üretim yapan Sagra, dünya markası olma hedefi doğrultusunda ikinci fabrikasını Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’nde kuracağını duyurdu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre 'Türkiye’nin en değerli markalarından' Sagra’nın Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’nde kuracağı yeni fabrika; ülkenin fındık başkentinden dünyaya uzanacak üretim hamlesinin yeni üssü olacak. Bu yatırımla Sagra’nın üretim kapasitesi üçe, ihracatı ise beşe katlanacak.

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85 bin metrekarelik kapalı alan üzerine kurulacak yeni fabrika; üretim hatlarından enerji yönetimine kadar tüm süreçleri otomasyonla entegre eden Endüstri 4.0 standartlarında inşa edilecek.

Bölgeden temin ettiği fındık miktarını dörde katlayacak olan fabrikanın 18 ay içinde kademeli olarak faaliyete geçmesi planlanıyor.

"OYAK'IN UZUN VADELİ DEĞER ÜRETME ANLAYIŞININ ÖRNEĞİ"

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Ordu’daki yeni yatırımın OYAK’ın uzun vadeli değer üretme anlayışının somut örneği olduğunu kaydetti. “OYAK olarak yatırımlarımızı yalnız bugünün ihtiyaçlarıyla değil, yarının ekonomik ve toplumsal dönüşüm öngörüleriyle şekillendiriyoruz. Sürdürülebilirlik, teknoloji ve verimlilik ekseninde stratejik adımlar atarken; yerli üretimin gücünü küresel rekabetin merkezine taşıyacak modeller geliştiriyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda bölgesel üretimin gücünü, sürdürülebilirlik vizyonuyla geleceğe taşıyacak yatırımlar yapıyoruz. Çünkü biz, ülke ekonomisinin temelindeki yerli markaların büyümesi, üretimin niteliğinin artması ve burada yaratılan değerin, kalkınmaya katkı sağlayacak biçimde yine ülkemizde kalması gerektiğine inanıyoruz” diyen Erdem, şöyle devam etti:

REKLAM “Sagra, yalnızca köklü bir gıda markası değil; aynı zamanda Türkiye’nin dünya fındık pazarındaki liderliğini temsil eden bir simgedir. 2021 yılında Sagra’yı OYAK çatısı altına alarak, bu markayı sadece korumak değil, ileriye taşımak sorumluluğunu da üstlendik. Ordu’da gerçekleştireceğimiz yeni fabrika yatırımı; üretim kapasitesini büyütmenin ötesinde, yerli tarımı destekleyen, sanayiyi dönüştüren ve bölgesel kalkınmayı tetikleyen çok boyutlu bir stratejik adımdır.” Yatırımın aynı zamanda, OYAK’ın uzun vadeli değer üretimi yaklaşımına güçlü bir katkı sunduğunu ifade eden Erdem, “Gıda gibi yapısal olarak dirençli ve sürdürülebilir büyüme potansiyeline sahip sektörlerde üretim kapasitemizi artırarak, üyelerimizin varlıklarını istikrarlı ve kalıcı getiriler sağlayacak şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. OYAK olarak yerli markaların küresel pazarda söz sahibi olmasını, ekonomik gerekliliğin ötesinde bir gelecek vizyonu olarak değerlendiriyoruz. Sagra ile Türkiye’nin milli üretim gücünü pekiştirirken, ülkemizin ihracat potansiyelini büyütüyor; bunu ülke ekonomisine, üreticiye, ihracatçıya ve topluma yayılan çok katmanlı bir fayda olarak görüyoruz” dedi.

"DÜNYA ÇİKOLATA LİGİNDE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEĞİZ" Yeni fabrika yatırımıyla ilgili bilgi veren OYAK Genel Müdürü Erdem, Ordu’daki mevcut fabrikanın üretim kapasitesinin sınırlarına ulaştığını, artan talep doğrultusunda ürün geliştirme ve pazar genişlemesine yönelik yeni bir yatırımın gereklilik haline geldiğini belirtti. REKLAM Yeni fabrikanın Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’nde 85 bin metrekarelik kapalı alanda inşa edileceğini ifade eden Erdem, tesisin 18 ay içinde kademeli olarak devreye alınacağını bildirdi. Erdem, “Yeni yatırımla Sagra, fındık bazlı katma değerli ürünlerin geliştirileceği bir üretim merkezine dönüşüyor. Kapasitemizi artıracak, yeni ürün inovasyonlarına odaklanacağız. Yatırımın temel amaçlarından biri Sagra’yı küresel pazarda güçlendirmek. Yeni fabrikayla ihracat rakamlarımızı beşe katlamayı, Türkiye’yi çikolatada küresel ligde temsil eden bir oyuncu haline gelmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. 20 BİN TON FINDIĞA TALİP OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, yeni fabrikanın sadece bir sanayi yatırımı olmadığını, aynı zamanda bölgenin tarımsal potansiyelini sanayiyle entegre eden stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Erdem, şöyle konuştu:

“Sagra, 1936 yılından bu yana fındığı bu coğrafyada işleyerek katma değere dönüştüren bir marka. Biz 2021’de devraldığımız bu güçlü mirası Ar-Ge, inovasyon ve yatırım odaklı stratejimizle geleceğe taşıyoruz. Sagra’nın bölgeyle kurduğu bağı derinleştiriyor, üretim kültürünü daha yüksek bir vizyonla yeniden tanımlıyoruz. Mevcut fabrikamızda yılda yaklaşık 5 bin ton fındık kullanıyoruz. Yeni yatırımla bu miktarı 20 bin ton seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu artış sadece Sagra için değil, bölgedeki fındık üreticileri için de önemli bir fırsat. Üreticilerle yeni iş birliği imkanlarını değerlendiriyoruz. Fındık bu topraklarda yetişecek, yine bu topraklarda işlenecek ve buradan dünyaya gidecek. Bu model hem üreticinin kazancını artıracak hem de bölge ekonomisine sürdürülebilir katkı sağlayacak.” REKLAM İSTİHDAM ARTACAK Sagra’nın Fatsa fabrikası ile mavi yaka istihdamı yüzde 50 oranında artacak. İlerleyen dönemde beyaz yaka pozisyonlardaki büyümenin de devreye girmesiyle toplam istihdam seviyesinin daha da yükselmesi bekleniyor. OYAK Genel Müdürü Erdem, “Pandemi sonrası büyük şehirlerden Anadolu’ya dönüş eğilimi arttı. Biz de bu dönüşü destekleyecek İK yatırımları yapıyoruz. Ordu ve Sagra, bu dönüşümün yaşayan bir örneği olacak” diye konuştu.