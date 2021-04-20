OYDER'de nöbet değişimi

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Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nde (OYDER) üst düzey bir yönetim değişikliği yaşandı.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2017 yılından bu yana sürdüren Murat Şahsuvaroğlu, derneğin Nisan ayı olağan Yönetim Kurulu toplantısında görevini bırakma kararı aldığını açıkladı.

Şahsuvaroğlu’nun ardından başkanlık görevine OYDER Yönetim Kurulu tarafından Turgay Mersin'in seçildiği kaydedildi.

OYDER'den yapılan açıklamada, "OYDER’deki başkanlığı süresince üstlendiği misyon doğrultusunda yaptığı çalışmalar ile otomotiv sektöründe takdir toplayan Sayın Şahsuvaroğlu, bu katkılarına değerli bir üyemiz olarak ara vermeden devam edecektir. Bugüne kadar sağladığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür ederiz" denildi.