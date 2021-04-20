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HaberlerOtomobilOYDER'de nöbet değişimi
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OYDER'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin oldu

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, 2017 yılından bu yana sürdürdüğü görevini bırakma kararı aldığını açıkladı. Derneğin Nisan ayı olağan Yönetim Kurulu toplantısında meydana gelen gelişmenin ardından, Turgay Mersin OYDER'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. OYDER'den yapılan açıklamada, "OYDER’deki başkanlığı süresince üstlendiği misyon doğrultusunda yaptığı çalışmalar ile otomotiv sektöründe takdir toplayan Sayın Şahsuvaroğlu, bu katkılarına değerli bir üyemiz olarak ara vermeden devam edecektir" denildi

OYDER'de nöbet değişimi
HABERTURK.COM

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nde (OYDER) üst düzey bir yönetim değişikliği yaşandı.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2017 yılından bu yana sürdüren Murat Şahsuvaroğlu, derneğin Nisan ayı olağan Yönetim Kurulu toplantısında görevini bırakma kararı aldığını açıkladı.

Şahsuvaroğlu’nun ardından başkanlık görevine OYDER Yönetim Kurulu tarafından Turgay Mersin'in seçildiği kaydedildi.

OYDER'den yapılan açıklamada, "OYDER’deki başkanlığı süresince üstlendiği misyon doğrultusunda yaptığı çalışmalar ile otomotiv sektöründe takdir toplayan Sayın Şahsuvaroğlu, bu katkılarına değerli bir üyemiz olarak ara vermeden devam edecektir. Bugüne kadar sağladığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür ederiz" denildi.

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