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Öykü Baştaş kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Son dönemlerin gözde isimlerinden Öykü Baştaş'ın kim olduğu merak ediliyor. Amerika'da yer alan bir ajans aracılığıyla modelliğe adım atan Öykü Baştaş kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...

Öykü Baştaş kimdir?

Son dönemlerin gözde isimlerinden Öykü Baştaş'ın kim olduğu merak ediliyor. Amerika'da yer alan bir ajans aracılığıyla modelliğe adım atan Öykü Baştaş kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...

ÖYKÜ BAŞTAŞ KİMDİR?

1997'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası diş hekimi olan Baştaş'ın iki kardeşi vardır. Bilgi Üniversitesi Mimarlık fakültesi iç mimarlık bölümünde eğitimine devam etmektedir.

MODELLİĞE BAŞLADIĞI YILLAR

Öykü Baştaş 2015 yılında İnstagram üzerinde paylaştığı bir fotoğrafla keşfedildi. Merkezi Amerika'da bulunan bir ajans tarafından modelliğe başlayan Baştaş New York, Milano Paris ve Londra'da defilelere çıktı.

AİLE YAŞANTISI

Ailesiyle yaşayan genç model dört tane kedisi ve köpeği vardır. Ayrıca ata binmeyi ve resim yapmayı çok seviyor.

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