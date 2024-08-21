Öykü Karayel'e 34, Neslihan Atagül'e 32'nci yaş kutlaması

"HEYECANLA BEKLEDİĞİMİZ EVLADIMIZLA ÇOK MUTLUYUZ"

Doğum gününü kutlayanlara teşekkür eden Neslihan Atagül de duygularını şu sözlerle ifade etti: Ben mutluyum hem de çok... Eşimle, ailemle, heyecanla ve hasretle beklediğimiz evladımızla çok mutluyuz. Güzel dilekleriniz, dualarınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. Sizler de iyi ki varsınız.