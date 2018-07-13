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Bu çizimler ünlü oyuncunun küçükken çizdiği gelin-damat, prens ve prenseslerden oluşuyor. Karayel’in annesi kızının küçükken çizdiği bu resimleri hep sakladı ve kardeşi Ezgi ise çizimleri gelinliğe aktararak muhteşem bir anıya imza attı.