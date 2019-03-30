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Oyumu Nerede Kullanacağım sorusu 31 Mart yerel seçimin arefesinde sıkla sorulmaya başladı. Vatandaşlar yarın oy sandıklarına gitmeden önce oy kullanacakları okul adresini ve sandık numaralarını öğrenmek istiyor. Yüksek Seçim Kurulu YSK, seömen listelerini internet sayfasında seçmen sorgulama ekranı olarak vatandaşların erişimine açtı. İşte adım adım nerede oy kullanacağım sorusunun cevabı...
OYUMU NEREDE KULLANACAĞIM?
YSK Nerede Oy Kullanacağım ekranını erişime aldı. Aşağıda bulunan linki tıklayarak önce Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, T.C. Kimlik Numarası, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No, Resim Doğrulama kutucuklarını doldurarak nerede oy kullanacağınızı öğrenebileceksiniz.
YURT İÇİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMA E-DEVLET
Seçmen sorgulama işleminizi e devlet üzerinden de gerçekleştirebiliyorsunuz.
OY KULLANMA SAATLERİ KAÇA KADAR?
Yerel seçimler Anayasa ve kanunlar gereği 5 yılda bir defa ve Mart Ayı’nın son Pazar günü yapılıyor. Bir önceki yerel seçim 30 Mart 2014 tarihinde yapılmıştı. 5 yıl sonraki Mart ayının son Pazar günü ise 31 Mart 2019 tarihine denk geliyor. Yani yerel seçimler 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak.
Oy verme işlemi ise doğu illerimizde saat 07.00’de başlayıp 16.00’da, batı illerinde ise saat 08.00’de başlayıp 17.00’de sona erecek.
Oy verme işleminin saat 07.00’de başlayacağı iller:
Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis
Yukarıda saydığımız 33 ilin dışında kalan 48 ilde ise oy verme işlemi saat 08.00’de başlayıp saat 17.00’de sona erecek.
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