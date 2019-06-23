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Oyumu Nerede Kullanacağım sorusu 23 Haziran İstanbul seçimin arefesinde sıkla sorulmaya başladı. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar yarın oy sandıklarına gitmeden önce oy kullanacakları okul adresini ve sandık numaralarını öğrenmek istiyor. Yüksek Seçim Kurulu YSK, seçmen listelerini internet sayfasında seçmen sorgulama ekranı olarak vatamdaşların erişimine açtı. Peki Oyumu nerede kullanacağım? İşte YSK İstanbul seçmen kaydı sorgulama 2019!

OYUMU NEREDE KULLANACAĞIM?

YSK Nerede Oy Kullanacağım ekranını erişime aldı. Aşağıda bulunan linki tıklayarak önce Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, T.C. Kimlik Numarası, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No, Resim Doğrulama kutucuklarını doldurarak nerede oy kullanacağınızı öğrenebileceksiniz.

YSK İSTANBUL SEÇMEN SORGULAMA

e-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

- e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayın.

- T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile birlikte sisteme giriş yapın.

- Eğer e-Devlet şifreniz yoksa, tüm PTT şubelerinden şifrenizi 2 TL karşılığında alabilirsiniz.

- e-Devlet sistemine girdikten sonra, ana sayfadaki arama boşluğuna “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama” yazın.

- Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

- 23 Haziran İstanbul tekrar seçiminde oy kullanacağınız yer bilgileri ise Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandığında yine bu sayfada görüntülenecektir.

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

OY KULLANMA SAATLERİ KAÇA KADAR?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul'daki 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 seçmen yarın yeniden oy verecek.

Seçmenler, ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek.

İstanbul'daki seçmenler 08.00-17.00 saatleri arasında oyunu kullanabilecek. Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.