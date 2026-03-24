Oyun alanı savaş alanına döndü: O anlar kamerada

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan lunaparkta, eğlenmek için gondola binen gençler arasında çıkan tartışma meydan savaşına döndü.

İKİ GRUP GENÇ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Hareket halindeki gondolun durmasıyla birlikte başlayan tekmeli yumruklu kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle yatıştırıldı. Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezindeki lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gondola binen iki grup genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine görevliler güvenlik amacıyla gondolu durdurdu.

EĞLENCE KABUSA DÖNDÜ

Gondolun durmasıyla birlikte yerlerinden kalkan gençler, eğlence alanı içerisinde birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Eğlenmek için orada bulunan vatandaşların gözleri önünde yaşanan arbede, korku dolu anlara sahne oldu. Çevredeki vatandaşların ve lunapark görevlilerinin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, taraflar olay yerinden uzaklaştı. 3 kişinin yaralandığı kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.