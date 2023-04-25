Oyuncak tabancayla 600 bin TL'lik soygun!

DHA'da yer alan habere göre şüpheli, ardından belindeki tabancayı çıkarıp çalışana doğrultarak tehdit edip kasadaki yakıt hasılatı olan 600 bin lirayı alarak kaçtı.

Görüntülerden, şüphelinin istasyona geldiği motosiklete binerek kaçtığı, bir süre sonra da motosikleti yol kenarına bırakarak üzerindeki kıyafetleri yaktığı, ardından da kendisini almaya gelen bir araca bindiği tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ DE GÖZALTINA ALINDI

Soygunu 3 suç kaydı bulunan Mustafa Bedenli´nin gerçekleştirdiği, araçla onu almaya gelen kişinin 13 suç kaydı olan Habil Ali Çavga (31) olduğu, 3 suç kaydı olan Mehmet Gündüz´ün (34) de onlara yardım ettiği saptandı. 3 şüpheli, yakalanıp, gözaltına alındı.

ARKADAŞLARINA PARANIN NEREDE SAKLANDIĞINI SÖYLEMİŞ

Habil Ali Çavga´nın akaryakıt istasyonunun çalışanı, Mehmet Gündüz´ün oto yıkama iş yerinin olduğu ve Mustafa Bedenli´nin ise Gündüz´ün yanında çalıştığı belirlendi. Şüphelilerin ifadelerinde; sohbet ettikleri sırada Habil Ali Çavga´nın benzin istasyonunda paraların nereye koyulduğunu bildiğini, Mustafa Bedenli`nin ise yakında düğün yapacağı için paraya ihtiyacı olduğunu söylediği, ardından da gasp olayını planladıklarını söyledi.

Öte yandan Habil Ali Çavga ve Mehmet Gündüz´ün olay anında başka yerde olduklarını göstermek için telefonlarını kapatarak, farklı bir akaryakıt istasyonunda alışveriş yaptığı ve kameraların önünde beklediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ZANLILAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.