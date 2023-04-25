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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Oyuncak tabancayla 600 bin TL'lik soygun! - Son dakika haberler, Konya haberleri
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Oyuncak tabancayla 600 bin TL'lik soygun!

Konya'da, oyuncak tabancayla akaryakıt istasyonunun marketini soyup 600 bin TL ile kaçan 26 yaşındaki Mustafa Bedenli ile ona yardım eden arkadaşları Habil Ali Çavga ve Mehmet Gündüz tutuklandı. İstasyon çalışanı olan Çavga´nın, arkadaşı Bedenli´ye paranın saklandığı yeri söylediği ve soygun sonrası araçla onu almaya gittiği belirlendi

Son dakika: Oyuncak tabancayla 600 bin TL'lik soygun! - Son dakika haberler, Konya haberleri
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DHA

Konya'da olay, 17 Nisan günü saat 05.00 sıralarında Musalla Bağları Mahallesi Çakırlı Caddesi´nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonun marketine gelen cerrahi maskeli ve kapüşonlu kişi, buradaki çalışana kuruyemiş almak istediğini söyledi.

KASADAKİ 600 BİN TL'Yİ ALIP KAÇTI

DHA'da yer alan habere göre şüpheli, ardından belindeki tabancayı çıkarıp çalışana doğrultarak tehdit edip kasadaki yakıt hasılatı olan 600 bin lirayı alarak kaçtı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Olay güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi´nden (KGYS) yüzlerce saatlik görüntü izledi.

MOTOSİKLETLE KAÇIP BİR ARACA BİNDİ

Görüntülerden, şüphelinin istasyona geldiği motosiklete binerek kaçtığı, bir süre sonra da motosikleti yol kenarına bırakarak üzerindeki kıyafetleri yaktığı, ardından da kendisini almaya gelen bir araca bindiği tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ DE GÖZALTINA ALINDI

Soygunu 3 suç kaydı bulunan Mustafa Bedenli´nin gerçekleştirdiği, araçla onu almaya gelen kişinin 13 suç kaydı olan Habil Ali Çavga (31) olduğu, 3 suç kaydı olan Mehmet Gündüz´ün (34) de onlara yardım ettiği saptandı. 3 şüpheli, yakalanıp, gözaltına alındı.

ARKADAŞLARINA PARANIN NEREDE SAKLANDIĞINI SÖYLEMİŞ

Habil Ali Çavga´nın akaryakıt istasyonunun çalışanı, Mehmet Gündüz´ün oto yıkama iş yerinin olduğu ve Mustafa Bedenli´nin ise Gündüz´ün yanında çalıştığı belirlendi. Şüphelilerin ifadelerinde; sohbet ettikleri sırada Habil Ali Çavga´nın benzin istasyonunda paraların nereye koyulduğunu bildiğini, Mustafa Bedenli`nin ise yakında düğün yapacağı için paraya ihtiyacı olduğunu söylediği, ardından da gasp olayını planladıklarını söyledi.

Öte yandan Habil Ali Çavga ve Mehmet Gündüz´ün olay anında başka yerde olduklarını göstermek için telefonlarını kapatarak, farklı bir akaryakıt istasyonunda alışveriş yaptığı ve kameraların önünde beklediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ZANLILAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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