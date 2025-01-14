Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener Öztep'ten acı haber geldi. Ener Öztep, 70 yaşında hayata veda etti.

Bedia Ener Öztep'in vefat haberini oğlu, annesinin sosyal medya hesabından bulunduğu; "Ben melek oldum" notuyla duyurdu.

"AŞKIM, MELEK OLDU"

Bedia Ener Öztep'in eşi Çetin Öztep de sosyal medyada duygusal bir paylaşımda bulunarak; "Aşkım, melek oldu" yazdı. Bedia Ener Öztep'in cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

'Yaprak Dökümü', 'Kırık Kanatlar', 'Bir Zamanlar Osmanlı', 'Ada Masalı' ve 'Mahallenin Muhtarları' gibi birçok yapımda yer alan Bedia Ener Öztep'in vefat haberinin ardından ünlü isimler, yaşadığı üzüntüyü sosyal medyadan yayımladıkları mesajlarla dile getirdi;

Melek Baykal: Çok sevgili Bedia'mızı kaybetmişiz... Çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun. Canım Bedia, seni hiç unutmayacağız.

Güven Hokna: Aile dostumuz, can arkadaşım Bedia Ener'in vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Mekânı cennet olsun, ruhu şâd olsun. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

Tolga Karel: Ahh Bedia ablam... Çılgın Bediş... Nurlar içinde yat. Türkiye çok özel bir kalp ve en iyi seslendirme sanatçılarından birini bugün kaybetti. Çok üzgünüm.

Talat Bulut: Bu olmadı işte Bedia... Başımız sağ olsun.

Deniz Çakır: Ahh... Bedia Ener...

Cihat Tamer: Sevgili rol arkadaşım Bedia’yı kaybettik çok üzgünüz.

Ay Yapım: Tiyatro sahnesi ve televizyon ekranlarında canlandırdığı pek çok karakterle hafızalarda ve kalplerde yer eden, 'Yaprak Dökümü'nün 'Neyyir'i, usta oyuncu Bedia Ener Öztep'i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve sevenlerine sabır, kendisine Allah'tan rahmet dileriz.

Bülend Çolak: Uğurlar olsun Bedia abla...

Seda Demir: Allah rahmet etlesin. Mekânı cennet olsun. Çok üzüldüm. Sevdiklerine Allah'tan sabır diliyorum.

BEDİA ENER HAKKINDA

5 Haziran 1954'te İstanbul'da doğdu. 1968'de, Bakırköy Halkevi'nde oyunculukla sanat hayatına başlayan Bedia Ener Öztep, 1970'te Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları, Asuman Dabak Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan Ener, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıdır. J. K. Rowling'in kaleme aldığı dünyaca ünlü 'Harry Potter' adlı fantastik roman serisinin filmlerinde 'Profesör McGonagall'ın Türkçe seslendirmesini yapmıştır.

REKLAM Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları: İkinci Bahar / Oyuncu - 2018 Üç Dahi / Oyuncu - 2017 Şark Dişçisi / Marta - 2016 Üç Nokta / Fatma Güllü - 2015 Kelebekler Özgürdür / Florence Baker - 2014 Tom, Dick ve Harry / Oyuncu - 2012 Fare Kapanı / Oyuncu Mutfak Cadıları / Oyuncu Rol Aldığı Film ve Diziler: Aşka Düşman (İsmet, TV Dizisi 2024) Duy Beni (Şükran, TV Dizisi 2022) Ada Masalı (Aliye, TV Dizisi 2021) Kağıt Ev (Pınar, TV Dizisi 2021) Alev Alev (İsmet, TV Dizisi 2021) Menajerimi Ara (Bedia Ener, TV Dizisi 2020) Çatı Katı Aşk (Saadet Yılmaz, TV Dizisi 2020) Canevim (Hacı Anne, TV Dizisi 2019) İyi Oyun (Adile, Sinema Filmi 2018) Cenaze İşleri (Rukiye, Sinema Filmi 2017) İsimsizler (Fatih in Annesi, TV Dizisi 2017) Dostlar Mahallesi (Behiye Hala, TV Dizisi 2017) Çifte Saadet (Hüsniye Almaz, TV Dizisi 2016) Azazil 2: Büyü (Vahide, Sinema Filmi 2015) Adana İşi (Cemile, Sinema Filmi 2015) Yolculuk (Sinema Filmi 2014) Asla Vazgeçme (Sinema Filmi 2014) Kara Para Aşk (Fatma, TV Dizisi 2014) Küçük Kıyamet (TV Dizisi 2013-2015) Hızır Ekip (Ayşe, TV Dizisi 2013) Sürgün İnek (Sariye, Sinema Filmi 2013) Evlerden Biri (Hediye, TV Dizisi 2012) Canım Benim (TV Dizisi 2012) Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam (TV Dizisi 2012) Tövbeler Tövbesi (Remziye, TV Dizisi 2011) Güzel Günler Göreceğiz (Figen'in Annesi, Sinema Filmi 2011) Eş Ruhumun Eş Zamanı (Sinema Filmi 2011) Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak (Meraklı Komşu, Sinema Filmi 2010) Hırçın Kız Kadife (Kadife, TV Filmi 2009) Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde (Dumrul un Annesi, Sinema Filmi 2009) Kendi Okulumuza Doğru (Hüsniye Teyze, TV Dizisi 2008) Yeşeren Düşler (Ayşe Akbaş, TV Dizisi 2006) Yaprak Dökümü (Neyyir, TV Dizisi 2006-2010) Kırık Kanatlar (Oğlunu Arayan Anne, TV Dizisi 2005) Beşinci Boyut (TV Dizisi 2005) Büyük Buluşma (TV Dizisi 2004-2007) Şarkılar Seni Söyler (İkbal, TV Dizisi 2003) Melek (Mukaddes, TV Dizisi 2003)