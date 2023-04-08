Oyuncu fotoğraflarına şu notu düştü: Kim derdi böyle bir seriye başlayacağımızı. Ben... Dedim ve başladım... O gün mavi günüydü. Güzel geçti. Bakmayın böyle takım falan giydik. Gereği neyse yerine getirdik. Bindallı bile giyeceğiz. Sonra o takımlar çıkacak, o kına yavaşça yere bırakılacak... Son oyun havası oynandığında, son şarkı çaldığında, o çiçek omuz üstünde havada süzülürken, her yer sessizken, o güzel düğün arabalarına binilip gidilicek. Sonuçta “hayat uzun, altın uçuyor.”