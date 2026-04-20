Oyuncu Dündar Aydınlı hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın emekçilerinden Dündar Aydınlı hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Atilla Aydınlı duyurdu
Giriş: 20 Nisan 2026 - 12:24
Türk sinemasında iz bırakan pek çok filmde rol alan Dündar Aydınlı vefat etti. Acı haberi oyuncunun oğlu Atilla Aydınlı duyurdu. Oyuncunun cenazesi, dün öğle vakti Şişli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.
Aydınlı, sinemada genellikle 'komiser', 'fedai' ve 'mafya tetikçisi' gibi karakterleri canlandırdı.
