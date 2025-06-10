'Sihirli Annem' dizisi ve filminde 'Perihan'ı canlandıran usta oyuncu Gül Onat, 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' adlı sinema filminin galasına katılamamıştı.

İnci Türkay - Gül Onat

Pankreas kanseri tedavisi gören 71 yaşındaki oyuncu, yaptığı açıklamada; "Maalesef galaya katılamadım. Çok ciddi bir ameliyat geçirdim. Doktorumun 3 günlük izniyle çok kısaltarak, filmdeki sahnelerimizi çekebildik. Dualarınızı bekliyor ve sevgiyle sizleri öpüyorum" demişti.

Gül Onat, kendisine yapılan bazı yorumlara karşı sitemini dile getirdi. Videolu bir açıklama yapan oyuncu, şu ifadeleri kullandı: Bazen sıkıntıdan yorumları okuyorum. Ne kadar acımasız ve ne kadar kötü yorumlar yazabiliyorsunuz. Sizler bu kadar çok mu mutsuzsunuz? Ya da kendinizi klavye başına geçip sosyal medyada mı önemli hissediyorsunuz? Hele benim gibi hasta bir insana böyle ağır yorumlar yazmak nasıl bir vicdandır? Hepinizi tenzih ederim. 1-2 kişiden böyle yorumlar gördüm. Bu kadar mı vicdansız ve zavallısınız? Anlam veremiyorum, sizler için gerçekten üzülüyorum.